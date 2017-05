GLOBAL BRANDS MAGAZINE : AfrAsia primée « Best Banking Brand »

La banque AfrAsia a été primée « Best Banking Brand » à Maurice cette année par le Global Brands Magazine, une publication britannique spécialisée dans les analyses, opinions et sondages consacrés aux marques dans différents secteurs d’activité à travers le monde.

« Nous nous réjouissons de cette reconnaissance par une telle publication à rayonnement global », déclare Sanjiv Bhasin, CEO d’AfrAsia Bank dans un communiqué de presse. AfrAsia Bank, explique la direction, met beaucoup d’accent sur le service à la clientèle, l’innovation et le travail d’équipe et se félicite que ses efforts soient reconnus par le Global Brands Magazine. « Our customers are at the heart of our decisions, our system design and the commitment of our team to go that extra mile has to be part of our DNA », soutient Sanjiv Bhasin.

Le communiqué de la banque observe que l’un des principaux facteurs soutenant l’image de marque de l’institution financière est l’engagement de son personnel à toujours innover et présenter de nouvelles idées qui vont plaire à la clientèle. La banque rappelle qu’elle a récemment introduit les AfrAsia Achiever Awards pour récompenser les meilleurs employés du mois conformément à sa stratégie axée sur la satisfaction client et l’excellence opérationnelle.

Par ailleurs, la banque annonce qu’elle continuera à focaliser son attention sur l’amélioration de sa plateforme technologique et ses procédures en vue de rehausser ses capacités opérationnelles et satisfaire davantage les besoins de la clientèle. « We believe that Technology is an enabler and through its appropriate use, we will take customer journeys to new heights », affirme Vijit Yadav, Chief Operating Officer d’AfrAsia Bank.