Afsar Ebrahim, Deputy Managing Partner de la firme BDO, prévoit des activités plus intenses dans le secteur du Global Business cette année. Il l’a fait savoir jeudi à des opérateurs de ce secteur lors d’une conférence organisée à l’hôtel Hennessy Park, Ébène, avec son partenaire, Microgen Financial Systems, société britannique spécialisée dans les solutions technologiques innovatrices.

« 2017 will be a much better year than 2016 », a déclaré Afsar Ebrahim, qui estime que le pessimisme qui avait gagné de nombreux opérateurs du secteur offshore dans le sillage des amendements apportés au traité de non-double imposition Maurice-Inde a commencé à s’estomper. Les perspectives concernant le marché indien sont encourageantes, a-t-il laissé entendre. Cependant, il y a encore des « sensitive issues » auxquelles le secteur du Global Business aura à faire face. L’une de ces questions très sensibles est la mauvaise perception que certaines organisations ou instances internationales ont du centre financier mauricien. Selon Afsar Ebrahim, un gros défi que le pays devra toujours relever c’est de démontrer que notre centre financier n’est pas un paradis fiscal. « We need to move away from that image », a-t-il souligné en évoquant le « reputational risk » auquel est confrontée la juridiction mauricienne.

Afsar Ebrahim a fait allusion aux nombreux articles parus dans la presse étrangère en particulier dans la presse indienne et aux rapports défavorables publiés par des organisations telles OXFAM. Il s’est réjoui de l’initiative conjointe prise récemment par la Financial Services Commission (FSC), le régulateur du secteur financier non bancaire, et la Financial Services Promotion Agency (FSPA) pour défendre promptement et avec force la réputation du centre financier mauricien. « You need to be sharp and react quickly », a-t-il conseillé aux opérateurs du secteur du Global Business lorsque des informations inexactes sont publiées sur l’industrie locale ou lorsqu’il s’agit de l’introduction de nouvelles mesures ou règlements qui risquent d’entraver les opérations.

Parlant du continent africain où les perspectives de croissance des activités sont réelles, Afsar Ebrahim a fait ressortir que bien que les investissements dans les pays de la région aient augmenté, les autorités et opérateurs arrivent difficilement à convaincre des gouvernements africains du bien-fondé de ces investissements car, dans certains milieux, on pense que les revenus provenant de ces investissements sont enlevés des poches des habitants des pays bénéficiaires. « We still await an African strategy plan », a observé Afsar Ebrahim.

Dans un autre ordre d’idées, le Deputy Managing Partner de BDO a mis en garde contre toute compétition irréfléchie, notamment au niveau du pricing de leurs services, entre les sociétés de gestion (management companies) du secteur du Global Business. Un tel exercice pourrait, selon lui, se traduire par une baisse de la qualité des services offerts à la clientèle. Afsar Ebrahim a également évoqué l’importance de la cybersécurité, invitant les opérateurs à se doter de tous les outils nécessaires pour diminuer voire éliminer tous les risques à leurs opérations. La protection des données et l’efficacité opérationnelle de la plateforme informatique sont jugées prioritaires par les clients.



EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE

Les solutions technologiques pour le secteur offshore

BDO IT Consulting et son partenaire stratégique Microgen Financial Systems (MFS) ont présenté jeudi à des opérateurs du secteur offshore des solutions technologiques qui ont été élaborées pour améliorer l’efficacité opérationnelle de leurs entreprises face aux exigences accrues non seulement de leurs clients mais également des régulateurs en termes de respect des lois et règlements et de transparence et publication des données.

Feizal Jownally, partenaire chez BDO IT Consulting, et Douglas Cooper, Head of Business Development chez MFS, ont fait état du partenariat entre les deux sociétés qui permettra à cette dernière d’accroître sa présence à Maurice et de bénéficier de la position stratégique de l’île en tant que centre financier international. Les deux experts estiment que la demande des services offerts par les sociétés de gestion offshore va se développer et que la demande pour des solutions technologiques innovatrices en vue d’assurer une plus grande efficacité opérationnelle va s’accentuer.

BDO IT Consulting et MFS ont présenté les avantages offerts par Microgen 5Series, un logiciel hautement flexible et à la fine pointe de la technologie. Ce logiciel peut être rapidement adapté aux besoins spécifiques des entreprises du secteur du Global Business. Il offre, selon les parties concernées, un haut niveau de contrôle opérationnel et de productivité tout en leur permettant de se conformer pleinement aux règlements.

BDO IT Consulting met à la disposition de MFS des services de vente et de marketing ainsi que des consultants en implémentation et qui serviront de support de première ligne pour les clients de MFS existants à Maurice. « BDO IT Consulting bénéficie d’une forte présence locale et fait partie d’un réseau international comprenant 150 pays. Nous avons une solide connaissance du marché. Notre partenariat avec MFS vise à aider les entreprises du secteur offshore à mieux faire face aux défis confrontant l’industrie », a souligné Feizal Jownally.

Douglas Cooper a également parlé du réseau d’affaires établi par MFS depuis sa création en 1974. Cotée sur le marché boursier de Londres, MFS dessert des entreprises basées dans une trentaine de pays, se positionnant comme un leader en matière de livraison de logiciels et de services de consultants en technologie informatique. MFS a déjà des clients mauriciens dans son portefeuille.

TECHNOLOGIE FINANCIÈRE - CONFÉRENCE LE 25 JANVIER : Positionner Maurice en tant que « FinTech hub » régional

La contribution de solutions technologiques innovatrices au développement du secteur des services financiers à Maurice et le positionnement du pays en tant que « FinTech hub » pour l'Afrique subsaharienne seront au centre des discussions lors de la conférence qu'organisera le 25 janvier la haute commission britannique en collaboration avec le Board of Investment (BoI) et la Financial Services Promotion Agency (FSPA). La tenue de cet événement, qui devrait réunir un grand nombre de représentants du secteur des services financiers, dont celui du Global Business, ainsi que des opérateurs du secteur des TIC/BPO, fait suite à la visite du Lord-Maire de la City de Londres l'année dernière, visite au cours de laquelle les bases d'une coopération élargie entre la direction du Mauritian International Financial Centre et de la City of London, centre nerveux des activités liées à la finance internationale, ont été jetées. La conférence sera une occasion pour les diverses parties concernées d'explorer les opportunités de développement de Maurice en tant que centre régional disposant de capacités adéquates pour offrir des solutions technologiques dans le domaine de la finance aux pays africains. Les discussions à ce sujet seront menées par un panel d'experts dirigé par Nicole Anderson, CEO de FinTech Circle Innovate. L'application du modèle britannique en matière de FinTech sera étudiée par les participants à la conférence.

Le panel d'experts se penchera sur les règlements en vigueur et les dispositions prises par les entreprises pour être en conformité à ces mêmes règlements. Les intervenants désignés sont : P. K. Kuriachen, CEO par intérim de la Financial Services Commission, Dhanesswurnauth Thakoor de la Banque de Maurice, Ian Dillon de NOW Money, Mark O’Sullivan d'Interpaytech, Carl Weir de Cross Verify, Harvesh Seegolam de la FSPA, Ken Poonoosamy du BoI, Hirander Misra du GMEX Group, Kabir Ruhee de Rogers Capital, Ravin Dajee de la Barclays Bank Mauritius et Vidia Mooneegan de Ceridian HCM Mauritius. Le ministre des Services financiers et de la Bonne gouvernance, Roshi Bhadain, s'adressera aux participants à l'ouverture de la conférence.

« Avec un Produit intérieur brut d'environ USD 3 000 milliards, le Royaume-Uni se présente comme la 5e plus grande économie mondiale. Londres est considérée comme le leader de la finance mondiale. La FinTech concerne toutes les solutions innovatrices développées dans une industrie en pleine croissance. Nous savons que le secteur financier à Maurice s'est développé rapidement ces 20 dernières années. La FinTech devrait aider l'économie nationale à atteindre le statut de pays à hauts revenus », déclare Jonathan Drew, haut commissaire britannique, dans un communiqué officiel émis par les promoteurs de la conférence de mercredi prochain.

Du côté de la FSPA et du BoI, on soutient qu'il y a une stratégie de positionner Maurice en tant que « FinTech hub » pour la région. Harvesh Seegolam, Chief Executive de la FSPA, annonce que des discussions à ce sujet ont été engagées avec des opérateurs et investisseurs globaux. Le managing director du BoI, Ken Poonoosamy, est d'avis qu'il faut miser sur des synergies entre le secteur bancaire et financier, qui affiche une bonne solidité, et celui des TIC, qui est bien ancré dans l'économie mauricienne.