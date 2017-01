GLOBAL BUSINESS: Un fonds basé à Maurice rachète un hôtel au Ghana

QG Africa Hotel LP, un fonds d'investissement domicilié à Maurice et géré par Quantum Global Investments Africa Management Ltd, vient de racheter l'hôtel Mövenpick Ambassador à Accra, au Ghana. Le coût de l'acquisition de l'hôtel Mövenpick, ancienne propriété de la Kingdom Holding Company (KHC) d'Arabie Saoudite, tournerait autour de USD 100 millions.

Commentant la transaction, le président de Quantum Global's Group, Jean-Claude Bastos de Morais, a observé que « l’acquisition de l’hôtel Mövenpick Ambassador à Accra, l’un des premiers hôtels d’Afrique subsaharienne, témoigne de l’importance de notre fonds et de son portfolio croissant ». Il a soutenu qu'il y a un intérêt des investisseurs pour l’industrie hôtelière en Afrique, considérant l’attractivité des sites clés sur tout le continent, ajoutant que le groupe Quantum Global est prêt à tirer profit de ces opportunités et de créer de la valeur ajoutée pour les investisseurs.

« L’hôtel Mövenpick Ambassador Accra a enregistré une croissance remarquable grâce à ses installations hôtelières de premier ordre, fiables et reconnues, tant par des clients internationaux que locaux. Nous sommes ravis de cette acquisition et de son futur très prometteur », a ajouté Adrian Leuenberger, directeur de la gestion d’actifs de Quantum Global. Selon la presse africaine, le Mövenpick occupe une superficie de 6,5 hectares dans le quartier des affaires de la capitale ghanéenne. Cet établissement 5-étoiles est doté de toutes les facilités pour les hommes d'affaires, dont une très grande salle de conférences.

Kingdom Holding Company est le véhicule d'investissement du prince Alwaleed Bin Talal Bin Abdulaziz Alsaud d'Arabie Saoudite. Elle détenait la totalité à 100% l'hôtel Mövenpick. « Cette transaction constitue une autre réussite dans le cadre du déploiement de notre stratégie de réalisation d'investissements dans un segment de marché en croissance », a déclaré le prince Alwaleed. Ce dernier a précisé que Kingdom Holding Company continuera à être partie prenante de l'établissement Mövenpick, et ce au vu des parts qu'elle détient dans la compagnie de gestion de l'hôtel. La société saoudienne a aussi de gros intérêts dans les hôtels Four Seasons et Accor en sus d'un portefeuille de 15 établissements hôteliers à travers le monde.

L'année dernière, QG Africa Hotel LP avait racheté de Kingdom Hotel Investments un hôtel en Zambie, l'Intercontinental Hotel Lusaka (244 chambres), pour un montant de près de USD 36 millions. Ce fonds de USD 500 millions avait été enregistré dans le centre financier mauricien dans le but de capitaliser sur les opportunités d'investissement dans le secteur touristique. Il fait partie de tout un portefeuille de fonds créés à Maurice par Quantum Global et ciblant plusieurs secteurs porteurs en Afrique.

Commentant le plan d'expansion de son groupe, Jean-Claude Bastos de Morais avait alors souligné que les investisseurs globaux voulaient prendre avantage des opportunités d'investissement sur le continent en s'appuyant sur le « low risk environment that Mauritius has to offer » .