GLOBAL FINANCE MAURITIUS  :Sunil Benimadhu reconduit à la présidence

Le directeur exécutif de Stock Exchange of Mauritius a été reconduit à la présidence de Global Finance Mauritius (GFM) lors d’une réunion du conseil d’administration de l’organisme le 17 août dernier. Il aura pour vice-président Graham Sheward, directeur de CIM Global Business.

« Nous sommes arrivés à un moment critique pour le secteur des services financiers à Maurice tenant en compte des défis majeurs qui nous attendent. GFM sera appelé à jouer un rôle clé dans l’élaboration du “blueprint” pour le secteur des services financiers pour les dix prochaines années », a dit Sunil Benimadhu. « Nous nous attendons à ce qu’il y ait un renforcement de nos engagements avec les décideurs politiques et les régulateurs alors que nous œuvrons à la transformation de Maurice comme un principal centre financier de réputation internationale », a-t-il poursuivi.

« Après avoir servi au sein de GFM à différents titres, c’est avec humilité que j’assume les fonctions de vice-président. Je suis heureux de pouvoir apporter ma contribution à l’industrie des services financiers à ce niveau. Je m’attends à travailler en étroite collaboration avec le président ainsi qu'avec le CEO Samade Jhummunet et les autres directeurs et membres de GFM », a ajouté le vice-président. Les autres membres du conseil d’administration sont Rama Sithanen, Aisha Timol, Richard Arlove, Priscilla Balgobin, Anthony Leung Shing, Ben Lim et Mathieu Mandeng.

GFM, une initiative du secteur privé, réunit les pourvoyeurs des services financiers et les opérateurs de l’industrie des services financiers à Maurice, notamment les banques, les “management companies”, les firmes comptables, les firmes légales, la bourse des valeurs et d’autres opérateurs détenteurs d’une licence de la FSC.