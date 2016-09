GLOBAL RAINBOW FOUNDATION : Nu KaPav, une campagne nationale pour les droits des handicapés

Pour combattre l’exclusion, la Global Rainbow Foundation a procédé hier, à l’hôtel St Georges, au lancement de Nu Kapav, une campagne de prévention nationale pour prévaloir les droits des handicapés. La démarche est de faire comprendre qu’il faut cesser de dire que ces personnes n’ont pas de potentiel, d’où le titre de la campagne, Nu Kapav.

Ce lancement a réuni, sur la même plateforme, divers intervenants, dont Armoogum Parsuramen, GOSK, fondateur et président de la Global Rainbow Foundation. Celui-ci explique que plusieurs activités sont prévues sur une période de trois mois et se feront en étroite collaboration avec le Charles Telfair Institute. Armoogum Parsuramen souhaite que ce lancement à caractère national « sensibilise tout un chacun » à cette noble cause, qui est de défendre les droits des handicapés. « Nous voulons à travers cette campagne briser l’ignorance et mettre l’accent sur les droits des personnes en situation de handicap. Il faut arrêter de dire à un handicapé, li pa kapav fer narnie, res lakaz get televizion. »

Aarthi Burtony, qui a perdu la vue à l’âge de 13 ans, a fait un excellent discours en disant qu’il faudrait mettre sur pied des infrastructures adéquates au lieu d’être assisté en permanence. Elle souhaite que la MBC fasse un sous-titrage du Journal télévisé et qu’il serait même intéressant d’avoir un journal en braille. « Au niveau du site web, on demande aussi un moyen de pouvoir travailler en braille. » Pour Aarthi Burton, « l’inaccessibilité entraîne notre exclusion. » Détentrice d’un LLB malgré son handicap, elle se veut la porte-parole de la cause des handicapés. Le public pourra bientôt prendre connaissance de la programmation des diverses activités prévues dans le cadre de cette campagne nationale, qui prendra fin le 3 décembre et qui coïncidera avec la Journée internationale des personnes handicapées décrétée par les Nations unies.