LE GM DE PRAVIND JUGNAUTH : 23 ministres, dont deux femmes et trois néophytes

Le nouveau cabinet ministériel se constitue de 23 ministres dont deux femmes, soit Devi Leela Dookun-Luchoomun et Fazila Jeewa-Daureeawoo, contre trois dans le précédent. Trois nouveaux ministres font leur entrée au Cabinet’s Room: Mahen Jhugroo, Stéphane Toussaint et Eddy Boissezon, de même qu’Alain Wong, transfuge du Parti Mauricien Social Démocrate (PMSD). La moyenne d’âge du Conseil de ministres est de 58 ans, à l’exception du ministre des Services financiers.

— Pravind Jugnauth, 55 ans : Premier ministre, ministre des Finances, de l’Intérieur et des Communications extérieures. Élu dans la circonscription No 8 (St-Pierre/Quartier-Militaire), il garde son précédent portefeuille des Finances. Le leader du MSM , qui était devenu ministre pour la première fois en 2000, peut compter sur une équipe de Senior Advisers ayant fait preuve de fidélité, dont Prakash Maunthrooa, Gérard Sanspeur, Rudy Veeramundart, ainsi que Sherry Singh, le CEO de MT. Au poste de PM, il pourra compter sur l’expérience du Mentor Minister en la personne de sir Anerood, son père.

— Ivan Collendavelloo, 66 ans : Deputy Prime Minister et ministre de l’Énergie et des Utilités publiques. Le leader du Muvman Liberater a pris du galon depuis le départ du PMSD au sein de Lalyans Lepep. Il avait pris ses distances de son ancien parti, le MMM, suite à un profond désaccord au sujet de l’alliance avec Navin Ramgoolam, lors des dernières élections. Dans la nouvelle configuration au Conseil de ministres, Ivan Collendavelloo pèse de tout son poids tout comme ce fut le cas quand il fallait saborder le projet de Heritage City annoncé dans le dernier budget. Son avis est jugé déterminant dans toute décision au niveau du gouvernement.

— Sir Anerood Jugnauth, GCSK, KCMG, QC, 86 ans : Mentor Minister, ministre de la Défense et de Rodrigues. Avec le Deal Papa-Piti, il rétrograde à la 3e place dans la hiérarchie gouvernementale. Avec ses 53 ans en politique, le doyen au Conseil des ministres aura toujours son mot à dire dans les affaires du pays. L’une des premières décisions cruciales dans le cadre de sa nouvelle affectation est prévue pour le 2 février avec le prochain round de discussions avec les Anglais à Londres sur les Chagos. Il se distingue par son franc-parler qui lui porte préjudice des fois.

— Showkutally Soodhun, GCSK 66 ans : vice-Premier ministre et ministre des Terres et du Logement. Ce syndicaliste a connu les foudres du PM avant de devenir proche de ce dernier et le président du MSM. Il avait été élu pour la première fois en 1987 et a occupé diverses responsabilités au sein du gouvernement, de Chief Whip jusqu’au No 3 avant de céder sa place à sir Anerood. Il est remarqué par ses déclarations à l’emporte-pièce comme “mwa mo ene esclave sir Anerood.”

— Vishnu Lutchmeenaraidoo, 72 ans : ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale et du Commerce international. Avec l’avènement du gouvernement de Pravind Jugnauth, l’ancien Grand Argentier retrouve quelque peu son lustre sur le plan politique car, pendant des mois l’année dernière, il a été Low Profile. Ses démêlés avec l’ancien ministre Roshi Bhadain, accusé d’adopter des méthodes du KGB, constituent une première dans les relations entre ministres sous le signe de la Collective Responsibility. Ces hostilités pouraient reprendre de plus belle et plus vite que prévu.

— Yogida Sawmynaden, 42 ans : ministre de la Technologie, de la Communication et de l’Innovation. Ce proche et colistier du PM se voit confier un portefeuille de premier plan, celui-là qui fut celui de Pravind Jugnauth au lendemain des élections générales du 10 décembre 2014. Un détail au chapitre du symbole des relations avec Pravind Jugnauth. Sa carte maîtresse demeure que pour les élections municipales sous le gouvernement de Navin Ramgoolam, il avait osé affronter Nandanee Soornack dans un centre de dépouillement à Vacoas/Phœnix pour une affaire de téléphone.

— Nando Bodha, GCSK, 62 ans : ministre des Infrastructures publiques et du Transport Intérieur. Cet ancien conseiller de sir Anerood, reconverti en politicien, a su tant bien que mal maintenir la confiance du clan Jugnauth, en dépit des controverses. Il a été maintenu à son poste avec pour mission d’agir en tant que timonier d’importants chantiers d’infrastructure, dont le Metro-Express.

— Leela Devi Dookun-Luchoomun, 55 ans : ministre de l’Éducation, des Ressources Humaines, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Cette élue de Quartier-Militaire/Moka jouit de la confiance du PM. Enseignante de profession, elle doit mener à terme l’ambitieuse réforme du Nine-Year Schooling.

— Anil Gayan, 68 ans : ministre du Tourisme. Cet élu du No 20 et lieutenant d’Ivan Collendavelloo au sein du Muvma Liberater n’est jamais trop loin d’une controverse avec la dernière en date, le débat sur la pratique publique/privée dans la santé publique. Auparavant, il y avait le dossier de la méthadone ou encore la nomination de Vijayah Samputh au centre cardiaque de l’hôpital SSRN. Aux dires de ceux qui connaissent ce politicien, les premières vagues dans le tourisme ne sauraient tarder.

— Anwar Husnoo, 65 ans : ministre de la Santé et de la Qualité de la Vie. Aux Administrations régionales, il est crédité d’avoir réglé l’épineux problème des marchands ambulants dans la capitale. À la Santé, ce pédiatre de profession hérite du dossier de la pratique publique /privée des spécialistes de la Santé publique. Sa discrétion et son expérience du terrain devraient constituer un atout pour le nouveau ministre de la Santé.

— Prithvirajsing Roopun, 57 ans : ministre des Arts et de la Culture. Avec ses nouvelles responsabilités au gouvernement, cet élu du MSM se verra propulser à l’avant-scène de toute une série de manifestations marquant le 25e anniversaire de la République le 12 mars prochain et le 50e de l’Indépendance le 12 mars 2018. Il a été muté du ministère de l’Intégration sociale dont l’objectif phare était le plan Marshall contre la pauvreté.

— Étienne Sinatambou, 52 ans : ministre de Sécurité Sociale, des Institutions réformatrices, de l’Environnement et du Développement soutenu. Un des rares membres du gouvernement à porter une double casquette. L’un des dossiers les plus urgents et chauds, qui lui a été légué est la réforme de la pension. Son passage dans les différents ministères est toujours caractérisé d’une manière particulière.

— Mahen Seeruttun, 55 ans : ministre de l’Agro-Industrie et de la Sécurité alimentaire. Ce proche du MSM est un fidèle lieutenant des Jugnauth depuis 1990 et a été maintenu à son poste même si à un certain moment, il avait été cité comme un éventuel ministre des Finances.

— Ashit Gungah, 55 ans : ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Protection des Consommateurs. Aucun changement à signaler sauf que tôt ou tard, il devra venir justifier une révision à la hausse des prix des carburants à la pompe.

— Ravi Yerrigadoo, 42 ans: Attorney General. Aucun changement de par le fait qu’il n’est pas un élu sauf que des observateurs soutiennent qu’il aurait dû prêter serment en tant qu’Attorney General et non comme Minister. Un premier test majeur l’attend en fin de semaine avec l’appel devant la Cour de Cassation de Rome pour l’extradition de Nandanee Soornack dans le cadre de l’opération Lakaz Lerwa Lion.

— Stephan Toussaint, 44 ans : ministre de la Jeunesse et des Sports. Enseignant de profession, il fait ses premières armes en tant que ministre avec les prochains Jeux des Iles de l’Océan Indien en ligne de mire. Sa fidélité au MSM a été récompensée.

— Soonilduth Bholah, 58 ans : ministre des Affaires, des Entreprises et des Coopératives. Directeur financier, il garde le ministère qui correspond à sa formation professionnelle.

— Alain Wong, 58 ans : ministre de l’Intégration sociale. Le transfuge du PMSD devra évoluer dans une réalité plus tough avec pour mantra la lutte contre la pauvreté.

— Fazila Jeewa-Daureeawoo, 55 ans : ministre de l’Égalité des Genres, du Développement de l’Enfant et du Bien-Être de la Famille. Elle a été mutée en remplacement d’Aurore Perraud, démissionnaire du PMSD.

— Prem Koonjoo, 72 ans : ministre de l’Économie océanique, de la Pêche et des Ressources marines. Il garde les mêmes fonctions au gouvernement.

— Soodesh Callichurn, 37 ans : statu quo pour le ministre du Travail et des Relations industrielles.

— Mahen Jhugroo, 56 ans : ministre des Administrations régionales et des Iles éparses. Ancien Chief Whip du gouvernement, il se voit récompensé avec un poste de ministre. Cet ancien maire de Vacoas/Phœnix ambitionne de devenir le ministre ayant accéléré le développement à Agaléga avec, entre autres, la piste d’atterrissage.

— Eddy Boissezon, 64 ans : ministre de la Fonction publique et des Réformes administratives. First Time Minister après un comeback sous la bannière du Muvman Liberater.

— Dharmendar Sesungkur : ministre des Services Financiers, de la Bonne Gouvernance et des Réformes institutionnelles. Cet élu du Montagne-Blanche/GRSE (No 10) a été appelé en remplacement à l’ancien ministre Roshi Bhadain. Il a une longue carrière dans le secteur des services financiers. Toutefois, il doit se défendre face à des allégations de la part de son ancien partenaire.