GOLF - AFRASIA BANK MAURITIUS OPEN 2017 : Anil Gayan, « Faire de Maurice une destination de golf »

L’AfrAsia Bank Mauritius Open revient pour une nouvelle édition, du 30 novembre au 3 décembre 2017. Pour la troisième année consécutive, la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) est l’un des principaux sponsors de cet événement sportif de grande envergure.

Le lancement officiel du tournoi a eu lieu jeudi au Heritage Le Telfair Golf & Spa Resort à Bel Ombre. Il précède la longue campagne de promotion qui se fera autour de l’événement durant les mois qui viennent. Le ministre du Tourisme, Anil Gayan, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Stephan Toussaint, le CEO d’AfrAsia Bank, Sanjiv Bhasin, le CEO de Rogers, Philippe Espitalier-Noël, le COO de Sunshine Tour, Grant Wilson, le COO d’Asian Tour, Cho Minn Thant, entre autres, ont marqué le lancement de ce plus important tournoi de golf jamais organisé sur le sol mauricien par leur message adressé aux organisateurs et aux participants.

« Nous sommes heureux de pouvoir offrir le golf comme l’une des attractions principales de l’île. Etant la meilleure destination golfique en Afrique et dans l’océan Indien, Maurice a le potentiel d’attirer un grand nombre de joueurs professionnels de cette discipline. Notre but est de faire de l’île une destination de golf par excellence pour les années à venir », a indiqué le ministre Gayan lors de son discours.

Pour rappel, l’AfrAsia Bank Mauritius Open est le seul tournoi de golf au monde sanctionné par les tours européen, asiatique, et sud-africain. Pas moins de 156 joueurs internationaux s’affronteront lors du tournoi qui se jouera cette année sur le magnifique parcours du Heritage Golf Club. Dessiné par Peter Matkovitch et construit sur l’ancien domaine sucrier de Bel Ombre en 2004, il a été élu meilleur parcours de golf de l’océan Indien au World Golf Awards en 2014, 2015 et 2016.