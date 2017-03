GOLF — AFRASIA BANK MAURITIUS OPEN 2017: Le lancement officiel effectué au Heritage

Le plus grand champ de professionnels de l'histoire de l'AfrAsia Bank Mauritius Open se réunira au The Heritage Golf Club en novembre pour la troisième édition d'un tournoi qui occupera également une place de choix sur le calendrier international de golf. Lors du lancement officiel du tournoi de cette année au Heritage Le Telfair Golf & Spa Resort sur le Domaine de Bel Ombre jeudi, il a été annoncé que cet événement tri-sanctionné entre le Tour d'Europe, le Tour d'Asie et le Tour de Soleil comportera une augmentation Domaine de 156 professionnels. Le tournoi — doté d'un fonds de 1 million d'euros et contesté par des joueurs de plus de 30 pays — offrira également une nouvelle date sur le calendrier du Tour européen du 30 novembre au 3 décembre, ce qui en fait le deuxième événement comptant sur The 2018 Race to Dubai.

Le lancement officiel précède une longue campagne de promotion qui se fera autour de l'événement durant les mois qui viennent. Le ministre du Tourisme, Anil Gayan, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Stephan Toussaint, le CEO d'AfrAsia Bank, Sanjiv Bhasin, le CEO de Rogers, Philippe Espitalier Noel, le COO de Sunshine Tour, Grant Wilson, le COO d'Asian Tour, Cho Minn Thant, entre autres, ont marqué le lancement de ce tournoi de golf par leur message adressé aux organisateurs et aux participants.

Destination golf par excellence

« Étant la meilleure destination golfique en Afrique et dans l'océan Indien, Maurice a le potentiel d'attirer un grand nombre de joueurs professionnels de cette discipline. Notre but est de faire de l'île Maurice une destination golf par excellence pour les années à venir », a indiqué le ministre Gayan lors de son discours. Notons que Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) est l'un des principaux sponsors de cet événement sportif.

« C'est une année marquante pour le tournoi le plus important dans le partenariat croissant entre le Sunshine Tour, European Tour et Asian Tour pour renforcer le golf dans l'hémisphère sud. La force de nos partenariats se reflète dans la rapidité avec laquelle ce tournoi est devenu le plus grand événement sportif dans l'océan Indien », a avancé pour sa part Selwyn Nathan, directeur exécutif du Sunshine Tour.

Lancé en tant que premier tournoi tri-sanctionné entre les trois tournées en 2015, Josh Burack, directeur exécutif de Asian Tour, a salué la croissance continue d'un tournoi qui est une alliance stratégique majeure pour trois des plus grandes tournées dans le golf mondial. « L'AfrAsia Bank Mauritius Open est l'exemple parfait de la force de nos alliances avec d'autres membres de la Fédération Internationale des Circuits PGA et le succès qu'elle engendre en créant des opportunités pour nos joueurs et pour les membres des autres circuits de sanction. Le Tour asiatique est un partenaire fort du Tour européen et nous avons également eu une longue association avec le Sunshine Tour, que nous avons hâte de croître en collaborant avec d'autres tournois à l'avenir. Les membres de la tournée asiatique ont joui en compétition à l'île Maurice et nous espérons revenir en novembre prochain », dira-t-il.

George Coetzee, vainqueur de 2016

Pour rappel, l'AfrAsia Bank Mauritius Open est le seul tournoi de golf au monde sanctionné par les tours européens, asiatique, et sud-africain. Pas moins de 156 joueurs internationaux s'affronteront lors du tournoi qui se jouera cette année sur le parcours du Heritage Golf Club, à Bel-Ombre. Dessiné par Peter Matkovitch et construit sur l'ancien domaine sucrier de Bel Ombre en 2004, ce parcours a été élu meilleur parcours de golf de l'océan Indien au World Golf Awards en 2014, 2015 et 2016.

Le Sud Africian George Coetzee a remporté l'Open AfrAsia Bank Mauritius Open qui a été joué au Heritage Golf Club en 2015, et Jeunghun Wang de Corée du Sud a pris le titre de 2016 lorsque le tournoi a été joué à Anahita. Le champ de cette année sera composé de 48 professionnels de chacun des trois Tours et de 12 invitations participant à un championnat de course de 72 trous, qui compte pour l'Ordre des mérites individuel des Tours, y compris la Course à Dubaï et le Classement Officiel du Golf Mondial.