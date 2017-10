GOLF—AFRASIA BANK MAURITIUS OPEN 2017, PRO-AM: Le dernier ticket à Guy Storme

C'est Guy Storme, golfeur sud-africain qui a remporté hier la dernière série de qualification de PRO-AM sur le Green du Heritage Golf Club à Bel Ombre. Guy Storme a gagné son ticket à l'issue d'un duel serré avec Kris Mussai. A un peu plus d'un mois avant le grand tournoi, (30 novembre au 3 décembre 2017) plus de 60 golfeurs étaient réunis pour ce dernier rendez-vous, en attendant l'AfrAsia Bank Mauritius Open 2017, évènement sportif majeur qui rassemble l'élite de ce sport sur trois continents.

Au terme d'une compétition disputée, Guy Storme prit définitivement l'ascendant sur ses adversaires pour terminer le parcours avec une carte de 39 pour les 18 trous. Le Mauricien Kris Mussai termine quant à lui à la 2ème place du classement avec une carte de 38. En 3ème position on retrouve, Ikbal Joonas 36 points suivi par Doreen Chui Wan Cheong et Nicolas Francis Rey qui partagent les 4èmes et 5èmes places respectivement.

Dans une brève intervention lors de la remise des prix, Sanjiv Bhasin, le CEO d'AfrAsia Bank fera ressortir que « Depuis le lancement du tournoi AfrAsia Bank Mauritius Open en 2015, nous avons assisté à une excellente collaboration entre le gouvernement, le secteur privé et public, ce qui rend ce tournoi unique en son genre. Nous croyons que l'événement a établi et continuera d'établir la «marque Maurice» sur une plate-forme mondiale et les deux entreprises clés qui bénéficieront plus que d'autres sont les industries du tourisme et des services financiers. »

«Ce fut une belle journée avec une très belle ambiance et nos clients et autres partenaires en profitent pour s'essayer sur le parcours, en attendant le grand rendez-vous de novembre prochain. Ce sera une compétition très relevée comme les deux années précédentes. Nous avons plusieurs grands noms du monde golfique qui y seront présents, dont parmi Louis Oosthuizen, gagnant du British Open de Golf en 2010. Ce golfeur professionnel sud-africain, compte un palmarès impressionnant sur les tournois majeurs disputés comme l'US Open, l'Open Championship, le PGA championship et Masters», a indiqué, pour sa part, Thierry Vallet, Directeur Général d'AfrAsia Bank.

Pour rappel, l'AfrAsia Bank Mauritius Open est le seul tournoi de golf au monde sanctionné par les tours européens, asiatiques, et sud-africains. Le prix global du tournoi s'élève à 1 million d'euros, la somme la plus élevée, jamais versée pour un tournoi à l'île Maurice. 136 golfeurs incluant le top 40 des trois tours qui se réuniront pour un championnat à 72 trous selon la formule stroke-play à l'Heritage Golf Club. Les scores obtenus qualifieront les participants aux classements de l'Ordre du Mérite et au classement mondial par points ainsi qu'à la Race To Dubaï. Ce tournoi est retransmis dans le monde entier et touche plus de 400 millions de téléspectateurs. Le Sud-Africain George Coetzee avait remporté l'Open AfrAsia Bank Mauritius Open qui a été joué au Heritage Golf Club en 2015, et Jeunghun Wang de Corée du Sud est le tenant du trophée de 2016.

CONSTANCE JUNIOR OPEN: Les jeunes loups à l'honneur

La compétition de golf 'Constance Junior Open', organisée par la Mauritius Golf Federation (MGF), s'est tenue le samedi 23 septembre dernier, au Links Golf Course, Belle-Mare. Nombreux sont les jeunes golfeurs en herbe à s'être distingués lors de ce grand rendez-vous.

Cette troisième édition était divisée en quatre catégories, soit 6 à 10 ans (garçons et filles), 11 à 14 ans (garçons), 15 à 19 ans (garçons), et 11 à 19 ans (filles), avec un total de 22 participants. Le coup d'envoi a été donné à 8 heures, commençant par les catégories de 11 à 14 ans, 15 à 19 ans et 11 à 19 ans. Les participants de chacune des catégories, avaient un objectif spécifique à atteindre afin de remporter ce tournoi. Ceux de la catégorie de 6 à 10 ans, avaient un parcours de 9 trous à couvrir, tandis que, les participants des trois autres catégories devaient relever le défi de couvrir 18 trous. Les deux premiers gagnants de chaque catégorie ont été récompensés par des trophées et le troisième gagnant a reçu une médaille ainsi que des cadeaux offerts par les sponsors de la compétition, à savoir : Royal Dansk, Margarine industries, PhBusiness (distributeur local de Pierre Fabre Santé), Titleist de Sports Concept, Central Business Equipment (CBE), sans oublier Panagora Marketing Limited.

« Ces moments de partage, entre tous les acteurs du golf, sont privilégiés et bénéfiques pour les jeunes. Je souhaite, très sincèrement, qu'ils perdurent dans l'intérêt de l'avenir du golf mauricien et en même temps remercier l'hôtel Constance Belle Mare Plage de nous avoir accueillis, » a indiqué le Dr. Francis Poulmaire, un des responsables de l'organisation et du bon déroulement de cette compétition de golf. En ce qu'il s'agit des lauréats, pour la catégorie de 6 à 10 ans, la victoire est revenue à Ulric Richard qui a devancé Oscar Jalon et Adrien Adelizzi (3e). En ce qui concerne la catégorie de 11 à 14 ans (garçons) : Francis A. S. Poulmaire, Matis Amar et Nathan Harel ont été classés premier, deuxième et troisième place respectivement. Quant à la catégorie de 15 à 19 ans (garçons) : Thomas Bienaimé est l'unique vainqueur. Enfin pour la catégorie de 11 à 19 ans (filles) : Jiya Naik et Arya Naik ont reçu le premier et deuxième prix avec trophées à la clé.

Chaque participant est reparti avec des souvenirs de cette superbe journée. L'hôtel Constance Belle-Mare plage, ainsi que les sponsors ont été généreux lors de la cérémonie de remise des prix. Tous les participants du tournoi ont reçu des boîtes de biscuits, des dentifrices de la marque 'Elgydium', des brosses à dents, des balles de golf et plusieurs autres cadeaux. Aux premiers gagnants de chaque catégorie ont été offerts des petites imprimantes par CBE. Un certificat de participation a également été remis. À noter que le prochain tournoi de golf organisé par la Mauritius Golf Federation (MGF) est prévu pour le dimanche 8 octobre 2017 au Dodo Club, à Curepipe et la dernière édition de la saison aura lieu le samedi 28 octobre à Avalon Golf Estate, à Bois Chéri.