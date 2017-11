GOLF - AFRASIA BANK MAURITIUS OPEN, 30 NOVEMBRE-03 DÉCEMBRE : Matheo Douessy décroche son ticket pour le Pro-Am

Matheo Douessy a tout pour réussir. Après le jeune Francis Poulmaire en août dernier, c'est au tour de ce jeune golfeur de talent de se distinguer en série de qualification Pro-Am d'AfrAsia Bank, qui s'est tenu mercredi dernier au Four Seasons Golf Club d'Anahita. À un mois du grand tournoi AfrAsia Bank Mauritius Open, le jeune Matheo Douessy a décroché, à seulement 14 ans, le dernier ticket pour le PRO-AM, avec un impressionnant score de 43 points devançant Trevor Ridley qui lui terminera avec 38 points.

Réunis, pour la l'ultime série de qualification, un peu plus de 50 golfeurs se sont affrontés sur le parcours d'Anahita. Au terme de cette compétition, c'est Matheo Douessy qui l'emporta avec un score de 43 points. Trevor Ridley terminera à la 2ème place du classement avec un score de 38 points. Derrière lui, Francine Delloye complétera le podium avec 36 points et décrochera par la même occasion la première place au classement des dames. "Nous sommes ravis d'accueillir nos clients lors de cette journée, leur participation a rendu l'événement formidable. Un grand merci, à tous ceux qui ont répondu présents. Nous espérons que de tels événements, en sus de l'AfrAsia Bank Mauritius Open annuel, nous permettent d'élargir notre académie de golf et de populariser ce jeu afin de produire un nombre important de golfeurs professionnels qui pourront promouvoir l'île Maurice comme une grande destination de golf," a déclaré Sanjiv Bhasin, le CEO d'AfrAsia Bank.

Soutenu par Sunshine Tour, le European Tour et le Asian Tour, le tournoi AfrAsia Bank Mauritius Open 2017 comptera cette année un effectif élargi de 156 professionnels. Un champ excitant de jeunes professionnels qui ont confirmé leur place dans ce tournoi de 1 million d'euros qui se déroulera au Heritage Golf Club du 30 novembre au 3 décembre. Parmi cette jeune élite, nous retrouvons les stars du circuit asiatique Shiv Sankar Prasad Chawrasia de l'Inde et Scott Hend d'Australie qui ont confirmé leur place dans le tournoi. Hend, 14 fois vainqueur durant sa carrière, rejoint sur le green le champion de l'Open 2010, Louis Oosthuizen, l'étoile montante française, Romain Langasque, et les gagnants de l'European Tour, Brandon Stone, George Coetzee et Dylan Frittelli. Pour rappel, les scores obtenus qualifieront les participants aux classements de l'Ordre du Mérite et au Classement Mondial.