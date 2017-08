GOLF — AFRASIA BANK MAURITIUS OPEN, 30 NOVEMBRE-3 DÉCEMBRE : Trois golfeurs pros internationaux de la partie

Trois joueurs internationaux ont confirmé leur participation à l'AfrAsia Bank Mauritius Open 2017 à l'Heritage Golf Club, Bel Ombre. Il s'agit des Sud-Africains Ashley Frittelli et Brandon Stone ainsi que le Français Romain Langasque.

L'AfrAsia Bank Mauritius Open est un tournoi qui s'annonce très relevé. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que trois golfeurs professionnels ont confirmé leur présence pour cet évènement. Le premier, Ashley Frittelli, est Né à Johannesburg et a joué au golf dans le programme universitaire à l'Université du Texas, où il a remporté le match décisif pour mener son équipe à la victoire au Championnat NCAA en 2012. Frittelli est passé professionnel après cette victoire et a joué sur l'European Tour. Il débute en 2013, et finit en deuxième position au championnat Telkom PGA juste derrière Jaco Van Zyl et a joué la plus grande partie de cette année sur le Challenge Tour, remportant son premier tournoi au Kärnten Golf Open en juin. Les performances de Frittelli au début de 2013 l'ont propulsé dans les rangs des 300 premiers joueurs. Il a aussi remporté la deuxième place dans le Golden Pilsener Zimbabwe Open, fini à égalité en deuxième place dans l'Open Tayto Northern Ireland, puis a enregistré une deuxième victoire sur le Challenge Tour au Rolex Trophy. En 2017, une égalité pour la deuxième place au championnat Eye of Africa PGA et une défaite des séries éliminatoires dans Volvo China Open l'ont élevé au rang des top-100 pour la première fois. En juin, il a remporté son premier tournoi européen, l'Open Lyoness.

En ce qu'il s'agit du Français Romain Langasque, il devient le premier joueur actif sur le Challenge Tour et a participé au tournoi des Masters après avoir remporté en 2015 le Championnat Amateur à Carnoustie. Il fera un score de 31 sur les 9 neufs derniers trous pour égaler le record du meilleur score jamais joué par un amateur dans l'histoire des Masters. Une saison exceptionnelle sur la route d'Oman l'a vu terminer second à trois reprises, sans compter les trois autres fois où il a fini dans le top 5, lui permettant ainsi de terminer neuvième au classement général. Il est rattaché au club de golf de St Donat se situant près de Cannes et possède sept autres victoires amateurs à son nom. Le Sud-Africain Brandon Stone a aussi confirmé sa participation au tournoi. Stone est un joueur professionnel de nationalité sud-africaine et joue sur les circuits de l'European et Sunshine Tours. En 2016, il a gagné le BMW South African Open et l'Alfred Dunhill Championship.