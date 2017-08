GOLF FOR ALL I Initiative MGF-MJS : Initier les écoliers de toutes les régions de l’île

Avec le soutien du ministère de la Jeunesse et des Sports et de la R&A, la Mauritius Golf Federation a lancé, en collaboration avec le ministère de l’Éducation, le programme Golf for All qui vise à initier de jeunes écoliers de toutes les régions de l’île au golf.

Cette année, quelque 200 jeunes filles et garçons, issus de deux régions de l’île (est et ouest), se sont présentés aux journées de détection aux golfs d’Anahita et de Tamarina en mai. À l’issue de ces journées, une trentaine de jeunes ont été sélectionnés et au final, ce sont 13 filles et 4 garçons qui intégreront le programme Golf For All pour une formation de 4 ans. Ils viennent de La Gaulette, Chamarel, Deux Frères, Quatre Sœurs et Brisée Verdière.

Une distribution d’équipements incluant shorts, polos, chaussures, gants et balles a eu lieu le 5 août en présence des deux sponsors, à savoir Rogers Capital et Margarine Industries. Le samedi 19 août, les premiers entraînements ont débuté sur les parcours d’Anahita, de Bel Ombre et d’Avalon.

Balah Chinnayya, un des responsables du programme au sein de la MGF, remercie tous les partenaires et sponsors pour leur soutien et explique qu’à travers ce programme, la MGF espère démocratiser davantage le golf et démontrer que n’importe qui peut pratiquer ce sport à Maurice, peu importent ses origines et son milieu social. Il souhaite que dans les prochaines années, le programme puisse accueillir quelque 700 jeunes aux sélections et en retenir et former une centaine.