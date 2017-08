GOLF : Francis Poulmaire, 13 ans, s’offre l’exploit 

Impressionnant d’aisance et de talent, Francis Poulmaire, jeune amateur, a réussi l’exploit, à 13 ans, de remporter la nouvelle édition de la série de qualification de PRO-AM le week-end dernier au Four Seasons Golf Club d’Anahita. Il s’est offert la victoire aux dépens de Patrick Ng au bout d’une compétition très disputée, sanctionnée par une participation à l’édition 2017 de ce prestigieux tournoi.

Réunis pour une nouvelle série de qualification de PRO-AM, un peu plus de 60 golfeurs se sont affrontés sur le parcours d’Anahita. Comme prévu, le spectacle fut au rendez-vous et en attendant le grand tournoi de l’AfrAsia Bank Mauritius Open, cette compétition a offert aux passionnés un rendez-vous de grande qualité.

C’est le jeune Francis Poulmaire qui s’est imposé avec un score de 42 points suivi de Patrick Ng, qui termine avec un score de 39 points. Shyam Surat complète le podium avec un total de 38 points. Au classement des dames, c’est Elri Usendorff qui s’est illustrée avec un total de 34 points, alors que Thierry Millet s’est distingué sur le nearest to the pin.

« Ce n’était pas le meilleur de mon jeu aujourd’hui, le temps était capricieux, mais au final je m’en sors très bien. Il faut juste se battre et accepter que dans ce jeu la perfection n’existe pas, soit on gagne, soit on apprend. Je remercie AfrAsia pour ce rendez-vous exceptionnel », a déclaré tout sourire Francis Poulmaire, après avoir reçu le trophée des mains de Thierry Vallet, le directeur général d’AfrAsia Bank.

« Nous tenons à remercier nos clients et nos partenaires pour avoir fait de cet événement un franc succès, mais surtout, nous sommes heureux que nos clients se soient bien amusés. Ce tournoi est un moyen pour AfrAsia Bank de montrer sa gratitude pour le soutien continu de ses clients fidèles », rappelle encore le directeur général d’AfrAsia Bank.

Pour rappel, l’AfrAsia Bank Mauritius Open est le seul tournoi de golf au monde qui réunit les tours européens, asiatique, et sud-africain. Le prix global du tournoi s’élève à 1 million d’euros (≈Rs 40 M), la somme la plus élevée jamais versée pour un tournoi à Maurice. Ce sont 136 joueurs incluant le top 40 des trois tours qui se réuniront pour un championnat de 72 trous en strokeplay au Heritage Golf Club. Les scores obtenus qualifieront les participants aux classements de l’Ordre du Mérite et au classement mondial par points ainsi qu’à la Race to Dubaï.

Ce tournoi est retransmis dans le monde entier et touche plus de 400 millions de téléspectateurs. Le Sud-Africain George Coetzee avait remporté l'édition 2015 et le Sud-Coréen Jeunghun Wang s’était offert le titre l’année dernière.