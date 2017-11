GOLF - MCB CHAMPIONSHIP 2017, 4-11 DÉCEMBRE : Barry Lane, "Je suis impatient de défendre mon titre cette année"

L'Anglais Barry Lane (57 ans) remettra son titre en jeu à l'occasion de la 7ème édition du MCB Tour 2017 qui se tiendra du 4 au 11 décembre prochain sur le parcours de golf de Constance Belle-Mare Plage. Les plus grands noms du golf s'affronteront sur le parcours du Legend (Par 72) pour la dernière manche de l'European Senior Tour. Week-End a tenu à tâter le poul du champion sortant qui espère bien réaliser le doublé.

Barry Lane, faites-nous le bilan de votre saison 2017 ?

- C'était une bonne saison dans l'ensemble, bien que quelque peu irrégulière. Depuis ma victoire au MCB Tour Championship, en décembre 2016 sur le prestigieux parcours du Legends Golf Course de Belle Mare Plage, j'avais aussi remporté un autre tournoi pendant cette saison. Cela n'a pas été chose facile et je suis très heureux d'avoir pu et su m'imposer, face à des adversaires émérites.

Dernier vainqueur du MCB Tour Championship, vous avez certainement à coeur de conserver votre bien sur un parcours que vous connaissez très bien ?...

- Oui je suis très honoré et heureux de retrouver le Legends Golf Course. J'y ai réalisé de très belles performances, dont deux deuxièmes places et une victoire l'année dernière. Le parcours est juste somptueux. Je suis impatient de défendre mon titre cette année ; je suis physiquement et mentalement prêt à me mesurer aux meilleurs.

Comment vous sentez-vous physiquement à l'approche de ce grand rendez-vous ?

- Je prends de l'âge et j'ai quand même, pas mal de douleurs et de courbatures. Je dois donc beaucoup m'étirer le matin pour m'échauffer. Mais, cela fait de longues années que je joue au golf et, au fil du temps, cela se ressent au niveau physique. Une préparation optimale est donc de rigueur pour pouvoir continuer à jouer à ce niveau.

Qui sont les adversaires que vous redoutez le plus ?

- Mes adversaires sont tous, et sans distinction aucune, de potentiels gagnants. Toutefois, je vais du principe que notre principal "adversaire", c'est nous-mêmes. Avec un bon mental, le physique suivra. Il me faut juste me concentrer sur mon jeu.

Lors de la précédente édition, vous aviez été sacré avec un coup d'avance sur votre compatriote Paul Broadhurst. Pensez-vous que la partie sera encore serrée cette année?

- Oui, comme je l'ai dit à la question précédente, les participants sont tous d'excellents joueurs et je pense que le tournoi sera serré cette année. C'est d'ailleurs ce qui fait la beauté de l'European Senior Tour et du MCB Tour Championship.

En cas de doublé sur le MCB Tour Championship, pourrait-t-on dire que ce serait pour vous la cerise sur le gâteau en cette fin de saison ?

- Absolument. Une deuxième victoire au MCB Tour Championship serait une superbe manière de clôturer une belle saison de l'année 2017. Car il s'agit de l'un des championnats majeurs de golf de l'Océan Indien, avec les plus grands noms de ce sport et j'attends impatiemment de remettre mon titre en jeu.

Avec une carrière aussi fournie que la vôtre, qu'est-ce qui vous motive à toujours donner le meilleur de vous-même sur les greens ? Quel est votre moteur ?

- J'ai toujours été très compétitif et cela a été le cas dans toutes les disciplines sportives que j'ai pratiquées. J'aime gagner et je pense qu'il est de même pour tous les sportifs professionnels. La victoire et la reconnaissance sont ce pour quoi nous nous battons.

Décrivez-nous Barry Lane en quelques mots...

- Il est très difficile de parler de soi. Peut-être quelqu'un d'autre le ferait mieux que moi. Mais je pense que je suis quelqu'un de sympathique (rires).