GOLF - MCB INDIAN OCEAN AMATEUR OPEN 2016 : L’Afrique du Sud en favori

La quatrième édition du MCB Indian Ocean Amateur Golf Open, qui démarre aujourd’hui pour s’achever dimanche au Heritage Golf Club à Bel Ombre, s’annonce palpitante. Cette compétition comptant pour le World Amateur Golf Ranking enregistre la participation d’une quarantaine de golfeurs venant de La Réunion, de Maurice, d’Inde, de Zambie, d’Ouganda, d’Afrique du Sud, des Seychelles et de Madagascar.

Six joueurs sud-africains sont présents, tous classés parmi les meilleurs de leur pays. Le vainqueur de l’année dernière, Paul Boschoff, vient remettre son titre en jeu face à Aubrey Beckley, 7e du classement de la South African Golf Associations (SAGA).

Beckley est un des joueurs les plus réguliers cette année, classé douze fois dans le top 10 dont sept fois dans le top 5 avec une victoire. Il a également été classé cinquième lors du dernier South African Amateur Championship et a remporté une éclatante victoire chez les pros en juillet lors du “Big Easy Tour”, qui n’est autre que la deuxième division du Sunshine Tour professionnel.

Autant dire qu’Aubrey Beckley sera le meilleur prétendant pour la victoire avec Albert Venter, sixième de ce même ranking et multiple vainqueur cette année lors du le prestigieux African Amateur Stroke-Play Championship.

La sélection mauricienne est représentée par Rakesh Channoo, Phil Minkley et Ian Espitalier-Noël. Ces derniers seront d’ailleurs les représentants du quadricolore aux Championnats du Monde au Mexique fin septembre.

Le MCB Indian Ocean Amateur Golf Open accueille une nouvelle fois des Indiens. Deux représentants viendront défendre les couleurs de leur pays et non des moindres : le n°6, Yuvraj Sandhu, et le n°1 amateur, Shubam Narain. Les Seychellois, quant à eux, sont représentés par leurs trois meilleurs joueurs, des habitués des grands championnats amateurs puisqu’ils font partie de leur équipe nationale.

Le MCB Indian Ocean Amateur Golf Open, qui est organisé par la Fédération de golf de Maurice, se veut être un rendez-vous majeur des golfeurs amateurs de la région. Pour la quatrième année, la MCB est le principal sponsor de cette compétition sportive qui ne cesse de prendre de l’ampleur.