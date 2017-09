GOLF - MCB INDIAN OCEAN AMATEUR OPEN 2017 : Le Singapourien Low Wee Jin devant le Mauricien Rakesh Channoo

La cinquième édition du MCB Indian Ocean Amateur Golf Open, disputé le week-end dernier au Heritage Golf Club à Bel Ombre, a servi les desseins du Singapourien Low Wee Jin, très connu sur le circuit amateur et qui s’est imposé devant le Mauricien Rakesh Channoo, lui-même deuxième ex aequo aux côtés du Sud-Africain Louis Albertse. Ce tournoi joué sur 54 trous, qui a vu s’affronter une cinquantaine de golfeurs talentueux venant des quatre coins du monde — de Singapour à la Bulgarie, en passant par l’Inde, l’Afrique du Sud, La Réunion et Maurice, pays organisateur —, a permis à la MCB de renouveler son engagement dans la promotion du golf sur le plan régional.