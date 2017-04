GOLF — MERCEDES TROPHY, AU TAMARINA: Trois golfeurs mauriciens en Allemagne 

L'équipe mauricienne du Mercedes Trophy sera composée de Patrick Chui Wan Cheong, Philippe de Speville et Kris Mussai. Ces trois golfeurs se sont illustrés lors du tournoi local Mercedes Trophy Mauritius, qui s'est tenu au Tamarina Golf Club hier, et s'envoleront pour Francfort en Allemagne en vue de représenter Maurice à la manche régionale prévue le 10 au 11 Juin 2017.

Avec le "shotgun" ou départs simultanés tôt le matin à 7h45, les golfeurs ont bouclé la partie à 12h15. Au bout de ces 4 heures et 30 minutes de jeu, Patrick Chui Wan Cheong s'est classé premier dans la catégorie Net A avec un total de 32 points, et Philippe de Speville a terminé en tête de la catégorie Net B avec 39 points. Kris Mussai est le sélectionné pour la catégorie C avec 36 points. À noter que Thierry Fontaine s'était classé premier dans cette catégorie avec 38 points, mais n'étant pas client de Mercedes-Benz, a dû céder sa place à Kris Mussai classé second.

« On a là trois golfeurs amateurs mauriciens de grande qualité qui se sont illustrés dans un tournoi qui est considéré comme la plus grande compétition internationale de golf destinée aux amateurs avec plus de 60 000 participants issus de 60 pays. J'espère que notre équipe mauricienne aura un bon parcours lors de la manche régionale et peut-être même se qualifier pour le World Final », a soutenu Thierry Arékion, directeur commercial de Mercedes-Benz, lors de son discours.

Les trois golfeurs constituent ainsi l'équipe mauricienne et joueront la finale régionale Afrique en Allemagne pour disputer les places pour la Mercedes Trophy World Final, qui aura lieu à Stuttgart, au siège de Mercedes en octobre 2017. Un concours de drive, le "Drive to the Major" se tiendra aussi pendant la finale régionale pour permettre à un des participants de gagner une place VIP au British Open, qui aura lieu au Royal Birkdale Golf Club, en Angleterre du 19 au 24 juillet 2017.

L'édition 2017 de MercedesTrophy Mauritius a reçu le soutien de partenaires tels que par Tamarina Golf Club, BRM Chronographers, E-Golf Mauritius, Koté Vins & Spirits et Nespresso. Mercedes-Benz s'investit dans le golf professionnel depuis les années 1980, et s'est associé aux grands noms de ce sport tels que Bernhard Langer, l'allemand qui est considéré comme une vraie légende du golf, et l'américain Rickie Fowler, élu rookie PGA en 2010 qui a aussi remporté le titre du Players Championship en 2015. Mercedes-Benz a poursuivi son engagement dans le golf en développant un partenariat avec le British Open et est aujourd'hui très fier d'en être le sponsor officiel.

MAURITIUS UNION GROUP OPEN DE TAMARINA: Une dixième édition réussie

Mauritius Union a cette année encore été fidèle au rendez-vous de la dixième édition du championnat national de golf, en offrant aux Mauriciens l'animation golfique d'un des tournois majeurs du calendrier du Mauritius Golf Federation (MGF). En collaboration avec ladite fédération, c'est au Tamarina que s'est tenue la troisième journée comptant pour le championnat national de golf après celui d'Avalon et du Mauritius Gymkhana Club, qui ont eu lieu en début 2017. Une participation record a été enregistrée, selon les organisateurs, avec 160 participants, hommes et dames. Quant aux professionnels, ils étaient trois à se mesurer sur les greens, à savoir Vishnu Seeneevassen, Ludovic Bax et Phil Minkley.

Selon Bertrand Casteres, CEO de Mauritius Union « Cela nous a fait un immense plaisir de renouveler notre sponsoring pour 2017. C'est dire la confiance que nous portons à leur compétence et leur capacité à organiser des tournois de niveau international. Enfin, il est plaisant de constater que le golf est, avec le tennis, des sports qui connaissaient une croissance soutenue à Maurice. Cette dixième édition a permis aux joueurs d'améliorer leur classement auprès de la fédération. »

Christophe Curé, président de la MGF, s'est dit enchanté du renouvellement du partenariat avec Mauritius Union. « Avec de tels sponsors fiables, nous arrivons à travailler à la hauteur de nos ambitions de faire du golf et de Maurice une destination golfique de premier plan. D'ailleurs, le ministre du Tourisme nous a récemment apporté son soutien en déclarant son désir de faire de l'île une destination de choix pour les golfeurs du monde entier », a déclaré Christophe Curé. La compétition s'est déroulée selon les règlements de la R & A (Royal and Ancient Club of St Andrew's).