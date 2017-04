GOLF—MGTA-MTPA: Un site web destiné spécifiquement à une clientèle de golf

La Mauritius Golf Tourism Association (MGTA) en lien étroit avec l’Office du Tourisme (MTPA) ont annoncé hier le lancement officiel du Golf Pass, un site web qui permet aux golfeurs étrangers et mauriciens de s’inscrire directement à travers www.mauritiusgolftourism.com aux neuf parcours aux normes internationales de leur choix situés dans l’est, l’ouest et bientôt le nord de l’île et ce, en proposant des tarifs accessibles, notamment durant la basse saison.

L’ambitieux projet présenté sous l’enseigne Golfing Mauritius Pass s’inscrit dans le cadre de la promotion de Maurice comme destination golfique et est placé sous la direction des professionnels et des directeurs de golf siégeant au sein de la MGTA. Cette présentation a été effectuée dans les locaux de la MTPA à Port-Louis en présence du président de la MGTA, Alain Lenoir, et du directeur de la MTPA, Kevin Ramkaloan.

Elle accueillait également deux célébrités et ambassadeurs du golf, nommément l’ancien professionnel zimbabwéen Tony Johnstone, vainqueur du British PGA championship en 1992 et dix-sept fois titré sur le Sunshine Tours et six fois sur le European Tour, ainsi que son compatriote Peter Matkovich, l’un des plus grands golf designers (architectes) d’Afrique de l’ouest. Celui-ci a déjà à son actif une trentaine de golf courses ainsi que le parcours d’Héritage (Bel Ombre), d’Avalon (Bois Cheri) et bientôt celui situé dans le nord à Mon Choisy qui sera achevé courant novembre.

« Depuis 2015, nous travaillons en étroite collaboration avec la MGTA. Car avoir un tourisme de golf est plus important que de recevoir des touristes pour jouer au golf. D’où toute l’importance du Golf Pass. C’est la troisième année que nous reconduisons cette initiative et on espère que le projet va décoller réellement cette année. L’objectif est de faire de Maurice une destination golfique et en même temps attirer plus de golf tourisme pour faire profiter de la saison hivernale qui est plus fraîche », a renchéri Kevin Ramkaloan.

Alain Lenoir, qui a abondé dans le même sens, soutient que le projet de Golf Pass a « franchi un grand pas depuis un an. » « Nous avons désormais un site web qui donne accès aux neuf parcours de golf à dimension internationale dont nous disposons à Maurice. Mais l’autre attrait du Golf Pass se situe au niveau de la basse saison, car l’idée est d’ouvrir le golf à Maurice sur toute l’année… Nous croyons que c’est le début d’une vraie industrie golfique à Maurice », a-t-il insisté. Il a annoncé que la MGTA a aussi le projet de nommer un ambassadeur pour l’Asie.

L’an dernier, le projet Golf Pass a permis à la MGTA de communiquer dans le monde et cette année, les golfeurs n’ont qu’à boucler leur parcours et débarquer à Maurice pour jouer, a fait valoir Alain Lenoir. À ce jour, le Golf Pass a attiré une plus grosse clientèle de France, d’Allemage, de Suisse et de Grande-Bretagne. La clientèle chinoise est en progression.

Notons que les parcours de 18 trous existant à Maurice sont Avalon Golg Estate, Belle-Mare Plage Legend and Links Golf Courses, Four Seasons at Anahita, Heritage Golf Club, Iles-aux-Cerfs Golf Course, Tamarina Golf Course et Paradis Golf Course.