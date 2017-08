GOLF — TOURNOI INTERÎLES DE L'OCÉAN INDIEN : Beau doublé pour Maurice

Le tournoi de golf interîles de l'océan Indien s'est tenu au Legend Golf Course (Par 72) de Belle-Mare le vendredi 11 et samedi 12 août. Cette compétition, qui se déroule en Match play en double, a lieu tous les deux ans. Le public a cette année vu la participation de golfeurs mauriciens, réunionnais, malgaches et seychellois. Après avoir pris la première place chez les messieurs et la deuxième chez les dames il y a deux ans, l'équipe de Maurice a cette fois réalisé le doublé.

La sélection masculine, composée de Vishnoo Seeneevassen (capitaine), Rakesh Channoo, Ritish Venkamah, Sarran Ramsurrun, Ridwan Purdassy, Emmanuel Corneillet et Julien Planel, a été exact au rendez-vous durant les deux jours de compétition. Vendredi matin, les locaux se sont imposés 2 à 1 face aux golfeurs de l'île sœur, prenant déjà une sérieuse option sur le titre étant donné que les Réunionnais étaient annoncés comme les favoris. Dans l'après-midi, ce sont les représentants de la Grande Île qui ont cette fois subi la loi des Mauriciens (0-3) alors que les Dallons ont été battus le lendemain, 3-0. Au classement général, Maurice a pris la première place avec neuf points, la Réunion a terminé deuxième avec 5.5 points et les Seychelles ont complété le podium avec 3.5 points.

Chez les dames, l'équipe mauricienne avait une belle revanche à prendre. Nathalie Serret (capitaine), Razzia Moolan et Béatrice D'Arifat, qui étaient passées tout près du sacre lors de la précédente édition, ont cette fois fait la différence. La tâche n'était loin d'être aisée pour les Mauriciennes qui ont terminé à égalité avec 0.5 point lors de leur match face à La Réunion. Samedi, il ne leur manquait qu'un point pour finir championnes. Au final, elles se sont imposées 1-0 face à Madagascar. La première place est revenue à l'équipe mauricienne avec 1.5 point et Madagascar a pris la deuxième place (1 pt) devant La Réunion (0.5 pt).

Déclaration

Yannick Merven, chef de la délégation mauricienne :

« Je suis très content de la performance de Maurice dans cette compétition. Les stratégies concernant les équipes de double se sont avérées payantes. Le fait de jouer contre la Réunion en premier nous a été bénéfique. Un grand bravo aux joueurs et aux joueuses pour leur excellent niveau de jeu durant toute la compétition ».

Nathalie Serret : « C'est une grande fierté pour l'équipe féminine d'avoir remporté cette compétition pour la première fois. Merci à la Mauritius Golf Federation qui fait un travail formidable pour faire progresser le golf à Maurice et la victoire de nos équipes le prouvent ».

Vishnoo Seeneevassen : « Premièrement, j'ai été honoré d'avoir été choisi pour représenter et défendre mon pays. C'était la première fois que chaque île pouvait inclure un pro dans son équipe. Pour moi, c'était l'occasion idéale de faire valoir mes talents. Ce fut une expérience très enrichissante que de pouvoir jouer avec nos meilleurs amateurs en matchplay. Cette victoire restera gravée dans ma mémoire comme une victoire pour l'île Maurice, pour le Belle Mare Plage et pour toute ma famille. Un grand merci à la Mauritius Golf Federation. À dans 2 ans pour la prochaine édition ».