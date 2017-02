GOODLANDS : Un conducteur et sa compagne arrêtés pour délit de fuite

Une habitante de Goodlands de 65 ans avait perdu la vie quatre jours après avoir été renversée par une voiture blanche immatriculée 2238 JL 93, qui avait ensuite pris la fuite. Entre-temps, un habitant de Petit-Raffray avait consigné une déposition au poste de police de Goodlands pour expliquer que son fils, Khem Haulkory, 28 ans, habitant la même localité, avait volé la voiture incriminée. Les enquêteurs ont alors arrêté, mercredi, Khem Haulkory et sa compagne, Vandanasing Ramah, 26 ans, une habitante de Pointe-aux-Piments, qui se trouvait également dans la voiture au moment des faits. Les policiers s'étaient en outre rendus à Morcellement Saint-André où ils avaient retrouvé la voiture blanche abandonnée.

Khem Haulkhory a avoué qu'il était au volant de ladite voiture au moment de l'accident. Le Scene of Crime Office (SOCO) a conclu que les débris retrouvés sur la voiture étaient les mêmes que ceux retrouvés à Goodlands sur les lieux de l'accident. Les deux suspects ont été placés en détention. Ils devraient comparaître devant le tribunal de Pamplemousses aujourd'hui. Trois charges pèsent contre Khem Haulkhory: homicide involontaire, "culpable omission" et "conspiracy." Une charge a été retenue contre Vandanasing Ramah, soit celle de "conspiracy."

Vol à main armée à Clemencia

Le salesman et son collègue seront interrogés

R.J., la gérante de Jankee Store, était sur le point de quitter sa maison pour rentrer dans sa boutique à Clemencia lorsqu'elle a vu, jeudi après-midi, un homme encagoulé attaquer le salesman Girish Puttur venu livrer des cigarettes dans sa boutique. "Dès que je l'ai vu, j'ai commencé à paniquer. J'ai pris la fuite. Ce n'est que bien après que j'ai appris qu'ils étaient à trois sur une motocyclette pour commettre leur forfait", a-t-elle déclaré à Week-End, hier après-midi.

Vendredi dernier, trois hommes, armés de sabres, d'un fusil automatique et portant des casques intégraux, auraient attaqué le salesman et son collègue pendant qu'ils livraient des cigarettes dans une fourgonnette. Ils ont défoncé le coffre de la fourgonnette avec un marteau et ont emporté la somme de Rs 500, 000 avant de prendre la fuite à moto.

Le même jour, l'escouade de la CID de Bel-Air-Rivière-Sèche, qui patrouillait dans la région, a retrouvé la motocyclette abandonnée dans un champ de canne. Après vérifications, les enquêteurs ont découvert que la deux-roues avait été volée d'un jardinier de 39 ans habitant Bambous, la même localité où habite également le salesman Girish Puttur. Le jardinier avait consigné une déposition au poste de police d'Albion à cet effet.

Selon nos sources, il se pourrait que le salesman et son collègue soient appelés, cette semaine, pour expliquer les circonstances dans lesquelles ils ont été attaqués.

Hold-up à Moka

Quatre individus encagoulés, armés de sabres, ont fait irruption dans la station de service Engen à Moka, dans la nuit du vendredi à samedi. Ils ont ligoté le vigile, traversé l'arrière du bâtiment et coupé un antivol pour y avoir accès. Une fois à l'intérieur, ils ont pris le coffre-fort et l'ont placé à l'extérieur. Alertés par l'alarme de la maison de la firme de gardiennage, les malfaiteurs ont laissé le coffre-fort sur place et ont pris la fuite avec le portable du vigile. Des employés de la firme ont alerté la police de Moka qui s'est rendue sur les lieux. L'inspecteur Vishal Cowlessur et son équipe de la CID de Moka et la Scene of Crime Office (SOCO) se sont rendus sur place pour prélever des indices. Les quatre suspects sont activement recherchés.

30 vols pour un récidiviste

Jean-Lou Westley Ravina, un récidiviste notoire de 32 ans qui circulait à bord d'une Nissan rouge volée, a été arrêté à Mon-Gout, mercredi, par le sergent Veeramah et son équipe. Conduit dans les bureaux de la CID de Piton, il a avoué aux enquêteurs avoir commis 30 vols en trois semaines. Les enquêteurs ont saisi deux télephones en sa possession et le véhicule volé.

Questionné, le suspect a confié aux enquêteurs qu'il vole des véhicules en stationnement en les forçant et les utilisent pour commettre plusieurs vols, à Terre-Rouge, Belle-Mare, Curepipe, Grand-Bassin et dans d'auras régions de l'île. Une fois le forfait commis, il abandonne les véhicules. "Je vole des objets de valeur pour les vendre et me procurer de la drogue", a confié le suspect aux enquêteurs.

Quelques jours avant son arrestation, mercredi vers 10h 30, le suspect a attaqué trois femmes. La première, une habitante de Grand-Baie âgée de 39 ans, se trouvait à Mapou lorsqu'elle s'est fait voler par le suspect qui l'a approchée en voiture avant d'emporter son sac contenant un téléphone portable et un trousseau de clés. Le tout est estimé à Rs 9,000. La deuxième, une jardinière de 43 ans, qui empruntait la route principale de Rivière-du-Rempart, a volé trois porte-monnaie et deux télephones. La troisième, une habitante de Petit-Raffray, a été volé de son téléphone portable et d'une somme d'argent.

JLW Ravina a comparu devant le Bail and Remand Court (BRC), vendredi, où une charge provisoire de vol avec effraction a été retenue contre lui. L'enquête est menée par le Surintendant de police (SP) Callee, responsable de la CID de la Northern Division.

Mort tragique d'un nourrisson

Jean-Christophe Firman, agent de sécurité de 29 ans, et sa concubine, Marie-Elodie Rihana Jules, 19 ans, ont été arrêtés jeudi par la CID de Vacoas après la découverte du corps du petit Ezra, 18 mois, dans un bassin situé à quelques mètres d'un élevage de poulets à La Marie, Vacoas. La police a privilégié la thèse de maltraitance dès le début de l'enquête.

L'autopsie pratiquée par les deux medecins-légistes Shaila Jankee et Prem Chamane à la morgue de l'hôpital Victoria a attribué le décès du nourrisson à un oedème cérébral, et non à l'asphyxie. Une autopsie qui a confirmé que le petit Ezra ne s'est pas noyé comme le père et sa concubine ont voulu faire croire après ce décès.

De plus, l'estomac de l'enfant était vide alors que le père avait soutenu, lors de son premier interrogatoire, qu'il avait donné à manger à son fils. Des prélèvements ont été effectués sur la victime aux fins d'analyses.

Lors de sa première déposition, le père d'Ezra a déclaré que l'enfant aurait glissé et serait tombé dans l'eau. Quant à la belle-mère, elle a déclaré qu'elle s'était assoupie et que l'enfant aurait échappé à sa vigilance.

La police a arrêté le couple lorsqu'elle a découvert que leurs versions ne corroboraient pas et que les vêtements que portait le nourrisson étaient secs.

Après avoir été longuement interrogés, jeudi, par la CID de Vacoas, les deux suspects sont passés aux aveux. "Nous ne savions pas quoi faire. Nous étions paniqués. C'est pour cette raison que nous avons menti", a confié le père aux enquêteurs. Selon nos sources, l'enfant n'avait rien eu à manger pendant deux jours. La police approfondira l'enquête pour savoir si l'enfant ne serait pas mort de malnutrition.

Jean-Christophe Firman et sa concubine Marie-Elodie Rihana Jules ont comparu vendredi après-midi devant le tribunal de Curepipe. Une charge provisoire d'homicide involontaire par imprudence a été retenue contre eux. N'ayant pas obtenu la liberté conditionnelle, ils restent en détention préventive.