GOODLANDS : Un malfrat arrache une chaîne en or

Le passager d'une moto noire a arraché hier vers 17h50 la chaîne en or, estimée à Rs 7 000, d'une femme de ménage de 46 ans Avenue Pélican, Morcellement St-Antoine.

PAMPLEMOUSSES : Vol avec effraction chez un fermier

La ferme d'un Port-louisien de 40 ans, sise à Rivière Citron, a été cambriolée entre 18h le 6 mars et 11h15 le lendemain. Six caméras de surveillance, un DVR, un moniteur, deux Emtel Airbox, un câble, une “breaker machine”, une pompe à eau et environ 500 oeufs de poules ont été emportés, le tout totalisant Rs 100 000.

PORT-LOUIS : De faux billets saisis

La Traffic Unit du Nord a interpellé hier Ricardo Lindley, un habitant de Pointe-aux-Sables de 32 ans, rue Farquhar, à Port-Louis. Quatre billets (trois de Rs 1 000 et un de Rs 100), soupçonnés d'être des faux, ont été saisis sur lui. Interrogé, il a dénoncé un certain Jordan Wendy Paltoo, un coiffeur de 26 ans habitant également Pointe-aux-Sables et fiché à la police. Tous deux ont été écroués. La police a aussi retrouvé un autre présumé faux billet de Rs 1 000 au domicile de Ricardo Lindley.