GOODLANDS: Quatre suspects avouent une dizaine de vols

La police a monté une opération d'envergure dans le nord jeudi. Cela a abouti au démantèlement d'une bande de voleurs.

En se basant sur certains renseignements, plusieurs unités de la police ont été mobilisées pour cet exercice dont la Criminal Investigation Division (CID) de Goodlands, le Groupement d'Intervention de la Police Mauricienne (GIPM), l'Emergency Response Service (ERS) et la Divisional Supporting unit (DSU), chapeauté par le Detective Inspector Gungah. Ils ont procédé à l'arrestation d'Adil Zaffar Ally Chkogalal (26 ans), Om Prithivy Halkory (48 ans), Marie Jacqueline Desirée Mimi (48 ans) et un jeune de 17 ans. Ces derniers ont été conduits au bureau de la CID de Goodlands pour interrogatoire. Le premier nommé a avoué sa participation dans six cas de vol. La veille de son arrestation, il a cambriolé son propre père. Il est entré par effraction dans la maison de la victime où il a emporté trois bonbonnes de gaz, un fer à repasser et deux ventilateurs. La police a pu récupérer une partie du butin. En une autre occasion, Adil Zaffar Ally Chkogalal avait cambriolé la maison d'un habitant de St-Antoine et fait main basse sur des bouteilles de whisky et des bijoux. Plus tard, il a vendu les boissons alcoolisées au propriétaire de la maison qui ne s'est pas rendu compte du jeu de dupes.

Quant à Om Prithivy Halkory, il a avoué avoir volé une bonbonne de gaz chez une habitante de Goodlands le 5 mai, qu'il a écoulé au marché noir. La seule femme de la bande a déclaré avoir ramassé Rs 1000 qu'un client a laissé tomber en faisant un retrait bancaire le 2 mai à Goodlands... De son côté, l'adolescent a avancé qu'il a volé deux canards à un éleveur de Grand-Gaube. Il a vendu les animaux pour Rs 100. Les suspects ont été traduits au tribunal de Pamplemousses jeudi où ils ont été libérés sous caution, sauf Adil Zaffar Ally Chkogalal qui demeure en détention préventive.