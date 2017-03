GOODLANDS : Un restaurant cambriolé

Un restaurant de Goodlands appartenant à un habitant de Petit-Raffray âgé de 28 ans a été cambriolé entre 23 h 30 le 27 février et 11 h 30 le 28 février dernier. L’écran d’un ordinateur, une imprimante, un plastic sealer, une machine à paninis, un four à micro-ondes, des boissons gazeuses et une somme de Rs 10 000 ont été emportés. Les articles volés sont estimés à Rs 60 000 et ne sont pas assurés. Selon les premières indications, le restaurant ne dispose ni d’alarme ni de caméra de surveillance. Aucune effraction n’a été notée.

EAU-COULÉE : Il est kidnappé, battu et volé

Un maçon de 41 ans habitant Eau-Coulée a rapporté au poste de police de sa localité avoir été victime d’un kidnapping. Il marchait le long de Tout Cour Lane, à Eau-Coulée, lorsqu’une voiture s’est arrêtée à sa hauteur. À l’intérieur, quatre hommes encagoulés. Les deux qui occupaient le siège arrière sont descendus et l’ont poussé de force à l’intérieur. Pendant que la voiture prenait la direction de Quatre-Carreaux, le maçon a été battu et une somme de Rs 1 500 lui a été volée. Ses agresseurs l’ont laissé près d’un terrain en friche avant de s’enfuir. Blessé, et reçu des soins au Princess Margaret Orthopaedic Centre, à Candos.

MAHÉBOURG : Une femme victime d’un vol avec violence

Une Assistant Sales Representative de 46 ans, habitant Quatre-Carreaux, Eau-Coulée, a été victime d’un vol avec violence mardi à la mi-journée, alors qu’elle marchait le long de la route Bambous à Mahébourg. Un homme qu’elle ne connaît pas l’a poussée de dos contre un mur. Résultat, elle est tombée et le voleur lui a pris son téléphone mobile, d’une valeur de Rs 12 500, avant de s’enfuir. Elle a été légèrement blessée.

VOLS DERRIÈRE ROGERS HOUSE : Plusieurs suspects écroués

Le personnel de la Criminal Investigation Division (CID) Metro North, la DCIU South et le Central Market Police Post ont mis la main sur trois hommes soupçonnés d’avoir ciblé des piétons derrière Rogers House. Les suspects sont Navinlal Mohun, 30 ans, habitant Castel, Jonan Anmamto Gateau, 27 ans, récidiviste de Triolet et Jean Kris Milate, 26 ans, récidiviste de Cité la Cure. Jonan Anmamto Gateau a avoué quatre vols alors que Jean Kris Milate a avoué deux vols enregistrés au poste de Pope Hennessy. Ils sont pour l’heure tous écroués.