GORDON TRAINING MAURITIUS : Les cours désormais accrédités par la MQA

La formation de “Communication efficace” dispensée par Gordon Training Mauritius est dorénavant accréditée par la Mauritius Qualifications Authority (MQA). Ces cours, abordant une approche de communication “gagnante-gagnante”, selon l'institut, favorisent « le développement d’une communication harmonieuse au sein de toute relation humaine », à commencer par la famille. Aussi à l’agenda : une formation de formateurs, aussi accréditée par la MQA, prévue pour le mois de juin, en présence de la représentante des Ateliers Gordon France. Les inscriptions pour ces deux cours sont déjà ouvertes. Gordon Training Mauritius, en collaboration avec Flymates, propose plusieurs ateliers axés sur la “Communication efficace” à la méthode Gordon, développée par le psychologue américain Thomas Gordon. D’une durée de 24 heures et s’échelonnant sur huit séances de trois heures, cette formation permet aux participants de mettre en pratique les nouveaux outils et connaissances acquises, et ce dans leur vie de tous les jours. Les nouvelles expériences, succès ou questionnements peuvent être discutés au cours de la séance suivante.

Présents à Maurice depuis 2015, ces ateliers sont disponibles à ceux souhaitant établir une communication efficace afin de développer des relations saines, qu’elles soient personnelles ou professionnelles. Ces ateliers, dispensés initialement à Rose-Hill, peuvent aussi l'être dans n’importe quelle région du pays pour des groupes d'au moins 10 personnes. Suite à cette formation, les participants se verront remettre un certificat de “Communication efficace” accrédité par la MQA.

Par ailleurs, Gordon Training Mauritius propose aussi des cours de formation à ceux souhaitant devenir formateur accrédité de Gordon Training International. Cette formation est accessible à ceux ayant suivi au préalable l’atelier de “Communication efficace”. Intitulée “Instructor Training Course in Effective Communication”, cette formation sera dispensée durant la dernière semaine de juin en présence de Nathalie Reindhart, représentante des Ateliers Gordon France.

À noter que cette formation des formateurs étant dorénavant homologuée par la MQA, celle-ci sera remboursable auprès des employeurs à hauteur de 60% à 75% par la HRDC. Pour s’inscrire, appelez le 5257-7878 ou visitez le site officiel des ateliers (www.guideparental.com).