GOÛT DE FRANCE/GOOD FRANCE 2017- 3E ÉDITION: L’excellence de la cuisine française sur cinq continents

Pour la troisième année consécutive, Goût de France/Good France réunira le vendredi 21 mars plus de 2000 chefs sur cinq continents pour célébrer la gastronomie française. Cet événement, sous la forme d’un dîner, rendra hommage à l’excellence de la cuisine française. À Maurice, 12 chefs et restaurateurs choisis par le comité international de chefs participeront à cette opération et proposeront à leur clientèle un menu d’exception sur le thème de la gastronomie française tout en l’enrichissant des meilleurs produits locaux.

Initié en 2015, suite à l’inscription du “Repas gastronomique des Français” sur la liste du patrimoine immatériel de l’UNESCO, cet évènement international est l’occasion pour les chefs et les restaurateurs de mettre en avant les recettes inspirées du savoir-faire français. Les restaurants participants sont invités à concevoir leur menu selon le scénario suivant : apéritif et canapés, entrée, plat(s), fromages, dessert(s), accompagnés de vins et champagnes français. Chaque menu proposera une cuisine utilisant moins de gras, de sucre et de sel, soucieuse du “bien manger” et de l’environnement. Car le but de l’événement est de mieux faire connaître la cuisine hexagonale et les valeurs qu’elle véhicule. Et au-delà du savoir-faire technique, il s’agira aussi de valoriser la créativité et la passion qui animent ces chefs et qui leur permettent de réaliser de grands plats de la cuisine française tout en les adaptant aux réalités locales. Le prix proposé est à la discrétion du restaurant.

Un trait d’union entre la cuisine française et locale

À l’occasion du lancement de l’édition 2017, Gilles Huberson, l’ambassadeur de France à Maurice, a présenté mercredi à l’Institut Français de Maurice (IFM) à Rose-Hill, les restaurants qui mettront en avant l’art de vivre à la française et les produits du terroir mauricien. 12 chefs et restaurateurs de Maurice et de Rodrigues participeront à l’événement pour préparer des repas à la française le 21 mars. Tous les styles de restauration sont concernés, de la haute cuisine au bistrot de qualité. Les restaurateurs de Maurice et de Rodrigues sont: Emeric Blondel du restaurant Aux deux frères (Port Mathurin), Nicolas Baube du Beach Rouge (Belle Mare), Jacqueline Dalais de la Clef des Champs (Floréal), Michel de Matteis de la Goelette (Grand-Baie), Rocco Evola du Sands Suites Resort & Spa (Flic en Flac), Frédéric Goisset du Blue Penny Cellar (Belle Mare), Alain Guinaudeau du restaurant Le Whatever (Tamarin), Philippe Grondin du Tamassa Beach Restaurant (Flic en Flac), Rakesh Manoruth du Château Mon Désir (Balaclava), Rodolphe Medard du restaurant Les Coquillages (Flic en Flac), Vassoo Mootoosamy du Courtyard Restaurant(Port-Louis), Nizam Peeroo de La Brasserie Chic (Port-Louis). Au-delà des restaurants participants, l’ambassade de France relaiera également l’opération en organisant un dîner à la Résidence de France. Nou vous présentons tris des participants :

Rakesh Munoruth

Restaurant Château Mon Désir de l’hôtel Maritim Resort & Spa Mauritius

Aux commandes du restaurant gastronomique Château Mon Désir de l’hôtel Maritim Resort & Spa Mauritius, Rakesh Munoruth proposera un menu d’exception avec une touche locale. Rakesh Munoruth travaille depuis une vingtaine d’années à l’établisssement hôtelier de Balaclava où il a atteint le rang de chef du restaurant gastronomique Château Mon Désir. Avec plus de 23 ans passés au Maritim, ce passionné a acquis, au cours des années, une vaste expérience en cuisine en tant que Commis de cuisine, chef de partie, sous-chef, puis Chef. Il a aussi suivi plusieurs formations à Maurice comme en Allemagne avec de prestigieux Chefs de différents hôtels du groupe Maritim Hotels, dont parmi le Chef 3 étoiles au Michelin Harald Wohlfahrt, le Chef 1 étoile Michelin Lutz Niemann et le Chef français Frank Mischler, Maître Cuisinier de France.

Son menu

Champagne et vol-au-vent au Duxelles

Amuse-bouche: Rillette de Rouget et coulis de poivrons fumée

Entrée: Carpaccio de noix St Jacques au fruit de la passion et Gambas croustillantes en kadaïf, crème de poireau, caviar d’Aquitaine et germes de betterave

Plat principal: Tournedos de boeuf préparé à la façon “Rossini”, sauté de pouce d’épinard, mousseline de pomme de terre à la truffe et farandole de légumes

Fromage: Fromage de chèvre gratiné au miel, petite salade de poire et de roquette à la vinaigrette à l’huile de noix

Dessert: Soufflé au ‘Grand Marnier” et sa glace à la vanille

Frédéric Goisset

Restaurant Blue Penny Cellar, Belle-Mare Plage Hotel

Frédéric Goisset est le chef de cuisine du restaurant Blue Penny Cellar du Belle-Mare Plage Hotel. Originaire de Provence, dans le sud de la France, il a fait ses preuves dans les grands restaurants avant d’être recruté par le Blue Penny Café où il a exercé pendant une dizaine d’années comme assistant sous-chef exécutif. Frédéric Goisset proposera un menu composé de plats traditionnels et classiques de France.

Son menu:

Canapés à l’apéritif

Lamelles de noix de coquilles Saint-Jacques aux grains d’avruga, perles de pomme Granny Smith, émulsion au combava

L’oeuf mollet, truite fumée, espuma de chou-fleur au macis, huile de pistache

Filet de boeuf black Angus façon “Rossini”, un trait de purée de céleri rave, pommes darphin, sauce périgueux.

Rocco Evola

Sands Suites Resort & Spa

Âgé de 40 ans, Rocco Evola, Italien originaire de l’île de la Sardaigne a commencé sa carrière dans différents établissements hôteliers. Installé à Maurice depuis 2003, il exercera pour le One & Only Touessrok comme chef italien consultant avant de repartir pour l’Italie. Revenu en 2005 comme assistant chef exécutif, il travaillera pour le groupe Beachcomber jusqu’en 2008. Sa carrière prendra ensuite un tournant international. Il reçoit un contrat pour les Seychelles pour le poste de chef exécutif à l’hôtel Ste-Anne. En 2011, il devient chef exécutif à l’hôtel Hilton où il exercera pendant trois ans. En 2014, il s’envole pour les Caraïbes pour travailler pour les Leading hotels of the world, notamment au Carlisle Bay, ex-club des Royalties anglaises. Depuis 2016, il est aux commandes du restaurant du Sands Resort.

Son menu

Amuse-bouche: Huître de mangrove gratinée au corail d’oursin

Entrée: Noix de St-Jacques à la plancha, coeur de palmier braisé, jeunes pousses de christophines et vinaigrette au curry doux

Poisson: Filet de rouget du récif en croûte de poivrons tricolores, fricassée de zambériques et mousseline Saint-Germain

Granité: Sorbet au tamarin et citron

Viande:Magret de canard du sud-ouest mauricien cuit à basse température en croûte de cacahuètes, confiture d’olives noires, purée de taro et sauce bigarade

Assortiment de fromages et ses confitures de fruits tropicaux

Dessert: Transparence exotique, dacquoise coco, crème de Malibu, ananas rôti au thym, glace kulfi et espuma aux fruits de la passion.