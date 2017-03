GOÛT DE FRANCE/GOOD FRANCE - LE 21 MARS : 12 chefs mauriciens à la 3e édition

Douze chefs mauriciens, dont un de Rodrigues, participent à la troisième édition de l’événement gastronomique annuel Goût de France/Good France, une initiative du chef Alain Ducasse et du ministre des Affaires étrangères et du Développement international français.

Goût de France/Good France a vu le jour en 2015 pour célébrer le « repas gastronomique des Français », classé au patrimoine culturel immatériel de l’humanité en 2010, partout dans le monde.

L’événement reprend l’idée d’Auguste Escoffier, qui en 1912 initiait « les Dîners d’Epicure » soit « le même menu, le même jour, dans plusieurs villes du monde et pour le plus grand nombre de convives ».

Cette année, 2 000 chefs sur les cinq continents ont été sélectionnés pour participer à l’événement qui consiste « à servir un repas à la française » spécialement conçu pour l’occasion, mettant l’accent sur la qualité et la diversité des produits. Les participants sont invités à concevoir leur menu selon le séquençage suivant : apéritif et canapés, entrée, plat(s), fromages, dessert(s), accompagnés de vins et champagnes français.

Un document diffusé à la presse indique que « chaque recette sera le témoin d’une cuisine utilisant moins de gras, de sucre et de sel, précautionneuse du bien manger et de l’environnement ».

Pour l’ambassadeur de France à Maurice, Gilles Huberson, « les meilleurs restaurateurs de l’île dévoilent les liens étroits et les nombreuses influences qui existent dans le domaine de la gastronomie entre nos deux pays, invitant au dialogue entre art de vivre à la française, créativité et terroir mauriciens ».

À Maurice, les chefs sélectionnés par le comité international composé d’une quinzaine de chefs et présidé par Alain Ducasse sont Nicolas Baube du Beach Rouge de Belle-Mare, Emeric Blondel du restaurant Aux deux frères de Port-Mathurin, Jacqueline Dalais du restaurant La Clef des Champs à Floréal, Michel de Matteis de La Goélette de Grand-Baie, Rocco Evola de Sands Suites Resort and Spa de Flic-en-Flac, Frédéric Goisset du Blu Penny Cellar de Belle-Mare, Philippe Grondin du Tamassa Beach restaurant de Flic-en-Flac, Alain Guinaudeau du restaurant Le Whatever de Tamarin, Rakesh Manoruth du Château Mon Désir à Balaclava, Rodolphe Medard du restaurant Les Coquillages de Flic-en-Flac, Vassoo Mootoosamy du restaurant Courtyard de Port-Louis et Nizam Peeroo de La Brasserie Chic de Port-Louis.

Pour cette soirée spéciale, le prix proposé est à la discrétion des restaurants. La liste complète des chefs et des menus est à retrouver sur le site www.goodfrance.com. Pour toutes réservations, le public est prié de contacter directement les restaurants.

La Clé des Champs et Brasserie Chic jouent aux prolongations

Dans le cadre de la célébration de la gastronomie française le 21 mars, les restaurants La Clé des Champs, à Floréal et Brasserie Chic de l’hôtel Le Labourdonnais proposeront le même repas jusqu’au samedi 25 mars.

A cette occasion, le restaurant La Clé des Champs a fait venir le chef français Pierrick Macé de la Vendée. Quand à Brasserie Chic, c’est le chef Nizam Peeroo et le chef pâtissier Denis Toucheron qui seront aux fourneaux.

Par ailleurs, pour les amateurs de poissons et de fruits de mer, le chef Vassoo, du restaurant Courtyard, proposera un menu dédié en cette soirée.