GOUVERNANCE D’ENTREPRISE : Des éléments essentiels pour une économie stable, a déclaré Dharmendar Sesungkur

Le ministre Sesungkur convoquera bientôt la première réunion du comité consultatif sur les services financiers

Le nouveau Code national de Gouvernance d’Entreprise a été officiellement lancé hier après-midi par le ministre des Services financiers et de la Bonne gouvernance, Dharmendar Sesungkur, lors d’une cérémonie à la salle de conférences de BPML Tower N° 1, Ébène, en présence de nombreux opérateurs économiques et représentants d’organisations publiques. Le nouveau code, a dit le ministre, vise à renforcer la transparence, la responsabilisation et l’efficacité dans l’économie du pays. « Le code fournit des éléments essentiels pour une économie stable », a indiqué Dharmendar Sesungkur, alors que le président du National Committee on Corporate Governance (NCCG), Arnaud Lagesse, a souligné que « malgré les progrès considérables réalisés à ce jour, il reste encore du chemin à faire au niveau de la gouvernance d’entreprise ».

Publié pour la première fois en octobre 2003, le Code national de Gouvernance d’Entreprise a été revu et adapté aux réalités du jour avec un alignement sur les nouvelles lois et directives émises par divers régulateurs, dont la Banque de Maurice, tout en prenant en compte les retombées de la crise financière globale de 2008 et plus récemment la chute du groupe BAI et de la Bramer Bank. « Le code de 2003 a fait son temps », a indiqué le ministre, ajoutant que « malgré le bon classement obtenu par Maurice dans l’indice Mo Ibrahim, il était impérieux que le gouvernement et les entreprises décident de mettre à niveau les normes de gouvernance ». Dharmendar Sesungkur soutient que le nouveau code est fondé sur les principes de responsabilité, de transparence et de probité tout en mettant l’accent sur le succès durable des entreprises. « Le code fournit les bonnes lignes directrices pour les entreprises en accord avec les meilleures pratiques internationales tout en étant adapté aux spécificités locales. Il vise à renforcer la transparence, la responsabilisation et l’efficacité dans l’économie, ce qui se traduit par une plus grande confiance dans le système et des possibilités d’investissement accrues », a expliqué le ministre. Cependant, fait-il ressortir, le nouveau code ne s’adresse pas seulement au monde des affaires. « C’est un code pour tout le monde. La gouvernance implique un ensemble complet de relations entre les actionnaires, les employés et les communautés. Le code renforce le principe de la responsabilité sociale des entreprises ».

Revenant sur les cas de mauvaise gouvernance d’entreprise qui ont « traumatisé le monde », Dharmendar Sesungkur a estimé qu’il y a un équilibre à trouver entre la rentabilité et la responsabilité sociale des entreprises. Il devait également faire ressortir que la bonne gouvernance d’entreprise implique l’inculcation de valeurs, de morale et d’éthique dans le cadre de la culture d’entreprise.

Par ailleurs, Dharmendar Sesungkur a soutenu que le respect des normes élevées de gouvernance est essentiel pour susciter la confiance chez les investisseurs, d’autant plus que « Maurice est en train de se positionner comme centre financier international ». Il a plaidé pour un partenariat renforcé avec le privé. « Je voudrais forger des alliances avec l’industrie. Je crois qu’il faut s’affranchir des contrôles et travailler en partenariat », a-t-il déclaré.

Le ministre a annoncé des campagnes de sensibilisation à travers l’île concernant le contenu et les exigences du nouveau code, ajoutant que le renforcement des capacités sera une priorité. Il a par la suite indiqué que le conseil consultatif sur les services financiers, qui a été réorganisé, tiendra sa première réunion bientôt pour discuter de la stratégie à suivre dans ce secteur clé de l’économie mauricienne.

Auparavant, Arnaud Lagesse, président du NCCG, avait observé que le nouveau code de bonne gouvernance est « le symbole d’un nouveau départ » car il jette les bases d’un plan d’action détaillé et trace le chemin à parcourir pour atteindre les objectifs fixés. Le pays, a-t-il poursuivi, a fait des progrès considérables au niveau de la gouvernance, mais, dit-il, « il nous reste encore du chemin à faire ». « Omettre les principes de bonne gouvernance peut malheureusement avoir de lourdes conséquences sur les individus, la société en général ou même des nations entières ».

Arnaud Lagesse a argué que la bonne gouvernance est un facteur d’attractivité et de valeur ajoutée dans le monde des affaires et qu’il a « des preuves concrètes que l’adoption des principes de bonne gouvernance améliore la performance financière d’une entreprise ». Et d’ajouter que la bonne gouvernance implique aussi la protection des actionnaires minoritaires dans une entreprise ainsi que des investisseurs. Le président du NCCG a fait appel à la collaboration de toutes les parties concernées pour « faire vivre » la bonne gouvernance au sein des entreprises et il se réjouit que tout le monde soit aujourd’hui au courant de l’importance des principes de bonne gouvernance.