GOUVERNEMENT : Le logement fait son bilan

Dans son bilan pour 2016, le ministère du Logement et des Terres indique que 2 912 maisons seront construites en 2017/18 au coût de Rs 4,1 milliards. De plus, environ 200 arpents de terre ont déjà été identifiés pour la construction de 5 000 autres unités en 2018/19 au coût de Rs 7 milliards.

Parlant de ses réalisations en 2016, le ministère indique que la construction de 978 maisons a été achevée cette année au coût de Rs 1,3 milliard tandis que celle de 970 autres, au coût de Rs 1,4 milliard, est en cours à travers le pays. Elles devraient être prêtes l'année prochaine. Il rappelle aussi les nouvelles mesures introduites cette année en faveur de logements sociaux. Ainsi, les quartiers résidentiels de la NHDC comprennent maintenant un jardin d'enfants, un boulodrome, un espace vert, un terrain pour la construction d'une salle polyvalente ainsi qu'une piste de course. De plus, la superficie des nouvelles maisons passe de 39 mètres carrés à 50 mètres carrés avec un minimum de deux chambres à coucher et une possibilité d'agrandissement futur. Le critère des revenus mensuels des familles qui souhaitent accéder à une maison de la NHDC a été revu et est passé d'un maximum de Rs 10 000 à Rs 20 000 mensuellement. Les frais de notaires ont aussi été réduits par 50%, de même que les frais d'enregistrement par 5%.

S'agissant du Roof Slab Grant Scheme, il indique que cette subvention est maintenant accordée aux familles touchant jusqu'à Rs 15 000 par mois, contre Rs 8 500 dans le passé. Le montant de cette subvention a également été revu à la hausse, soit de Rs 65 000 à Rs 75 000 pour les bénéficiaires gagnant moins de Rs 10 000 par mois et de Rs 40 000 pour ceux gagnant entre Rs 10 000 à Rs 15 000. De janvier à ce jour, un total de 2 980 familles ont bénéficié de cette subvention, dont le coût s'élève à Rs 183 millions. En 2017, le ministère prévoit d'octroyer 379 lopins de terres, d'une superficie de 250 mètres carrés – avec infrastructures –, à des familles dont les revenus mensuels sont compris entre Rs 10 000 et Rs 25 000 et sur lesquelles elles peuvent faire construire leur maison. Le coût de ce projet est estimé à Rs 165 millions.

Au chapitre des squatters des terres de l’État, le ministère rappelle avoir initié un plan d'action afin de résoudre ce problème « de façon humaine ». Ainsi, il a décidé de régulariser la situation de ceux occupant les terres de l’État depuis avant le 1er juillet 2015. Un total de 492 squatters ont ainsi été régularisés. Le ministère a par ailleurs repris possession d'une superficie de 735 arpents de terres alloués pour divers projets dont les conditions n'auraient pas été respectées par les promoteurs. Par ailleurs, le ministère a fait l'acquisition d'une superficie de 688 arpents appartenant à des propriétaires privés pour la réalisation de projets de décongestion routière, de ceux de la Central Water Authority (CWA) et de la Wastewater Management Authority, entre autres. L'acquisition d'une autre superficie de 101 arpents est prévue en 2017, principalement pour le projet métro express.