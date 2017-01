GOUVERNEMENT : Pravind Jugnauth constitue son nouveau Cabinet

Les vingt-trois ministres qui constituent le nouveau cabinet ministériel avec Pravind Jugnauth comme Premier ministre et sir Anerood Jugnauth comme ministre mentor ont prêté serment devant la présidente de la République hier, en présence des membres du corps diplomatique, des cadres supérieurs de la fonction publique et du secteur privé et de leurs proches dans une ambiance calme et solennelle. C’était au Sir Harilall Vaghjee Hall, à Port-Louis. Pendant ce temps, dehors, des partisans de Pravind Jugnauth et du MSM, pancartes en main, s’étaient réunis pour montrer leur soutien au leader du MSM.

À 14 heures, les invités avaient déjà commencé à arriver au Vaghjee Hall. Dehors, la Place d’Armes avait été fermée à la circulation depuis tôt le matin, seuls les véhicules concernés par la cérémonie pouvant passer. À 14 h 21, une haie d’honneur a pris place des deux côtés du tapis rouge dans la cour de l’hôtel du gouvernement pour saluer les invités honneurs, notamment les nouveaux membres du cabinet ministériel qui, à cet instant, n’étaient pas encore connus même s’il y avait quelques indications au sujet des nouvelles attributions et des nouveaux venus. Le Vaghjee Hall s’emplissait graduellement et vers 14 h 30, comme il débordait, des chaises ont dû être installées le long de l’entrée centrale à l’intention des invités. Au fur et à mesure que l’heure du début de la cérémonie approchait, une certaine agitation gagnait l’assistance. La présence de certaines personnes comme Joe Lesjongard ou l’absence de Roshi Bhadain donnaient lieu à des commentaires de part et d’autre.

L’arrivée de l’ancien Premier ministre sir Anerood Jugnauth a provoqué un léger émoi parmi les invités et l’assistance s’est mise spontanément debout pour l’accueillir. L’arrivée du Premier ministre désigné, Pravind Jugnauth, a provoqué l’applaudissement parmi ceux se trouvant aux premières rangées. La présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, a été accueillie par la fanfare présidentielle et aussitôt qu’elle s’est installée sur l’estrade, l’hymne nationale a retenti.

La cérémonie officielle avait alors commencé. Un des premiers items a été la création d’un nouveau poste ministériel, celui de ministre mentor, qui a fait l’objet d’une brève procédure approuvée par la présidente de la République. C’est alors qu’a commencé l’exercice de prestation de serment. Le premier à être appelé est Pravind Jugnauth, qui prête serment comme Premier ministre et ministre des Finances. Il est suivi d’Ivan Collendavelloo et de sir Anerood Jugnauth, qui prête serment cette fois comme un simple ministre du cabinet de Pravind Jugnauth en tant que ministre mentor, des Affaires intérieures, de la Défense et des îles dont les Chagos et Tromelin. Alors que la Master of Ceremony appelle un à un les nouveaux ministres pour prêter serment devant Ameenah Gurib-Fakim, d’aucuns commencent à s’interroger sur les nouvelles affectations des ministres et surtout de Roshi Bhadain. Ainsi, la conservation du portefeuille des Finances par le Premier ministre Pravind Jugnauth et l’attribution de celui de la défense au numéro trois du gouvernement, soit à sir Anerood Jugnauth, sont soulignées. L’affectation de Yogida Sawminaden aux TIC après avoir été ministre des Sports est très commentée.

SAJ « far from the madding crowd »

Trois nouveaux ministres ont ainsi fait leur entrée au Conseil des ministres de Pravind Jugnauth : Eddy Boissézon (Fonction publique et Réformes administratives), Stephan Toussaint (Jeunesse et Sports) et Mahen Jhugroo (Administrations régionales et Îles éparses). Huit autres ont changé de portefeuilles. Pravind Jugnauth conserve les Finances, mais devient Premier ministre, ministre de l’Intérieur, des Communications externes et en charge de la National Development Unit (NDU) ; sir Anerood Jugnauth est nommé ministre mentor, et conserve la Défense et Rodrigues ; Yogida Sawmynaden quitte la Jeunesse et les Sports pour être ministre des Technologies, de la Communication et de l’Innovation ; Anil Gayan, ancien ministre de la Santé et de la Qualité de la Vie, émigre au ministère du Tourisme, qu’il connaît déjà ; Anwar Husnoo, qui est médecin, quitte les Administrations régionales pour la Santé ; Pradeep Roopun quitte l’Intégration sociale et l’Autonomisation économique pour les Arts et la Culture ; Etienne Sinatambou quitte les TIC pour la Sécurité sociale tout en conservant l’Environnement ; enfin, Fazila Daureeawoo quitte la Sécurité sociale pour l’Égalité des genres. Alain Wong, qui jusqu’à sa démission du PMSD était à la Fonction publique et à l’Environnement, devient le ministre de l’Intégration sociale.

Après la cérémonie de prestation de serment, les nouveaux ministres accompagnés du PM Pravind Jugnauth se sont rassemblés à l’extérieur sur les marches de l’hôtel du gouvernement pour une photo de famille. Le temps clément est revenu sur Port-Louis, facilitant à cet instant la tâche de Pravind Jugnauth qui a passé en revue la garde d’honneur à la Place d’Armes. Par la suite, il est allé à la rencontre des partisans qui ne manquaient pas d’exprimer leur approbation et leur joie de voir leur leader à la tête du pays. « Pravind, Pravind, Pravind » ou encore « Viv Pravind », « Viv nou leader » pouvait-on entendre dans la foule. D’autres portaient des pancartes en l’honneur du nouveau Premier ministre, qui n’a pas hésité à prendre un bain de foule entre la Plantation House et le bâtiment de la HSBC avant de rejoindre les autres membres de son cabinet et les invités de la cérémonie pour une collation dans le salon de l’Assemblée nationale. L’attention était évidemment tournée vers le nouveau Premier ministre, chacun voulant le féliciter. Sir Anerood Jugnauth a pris place sur un fauteuil « far from the madding crowd » où il semblait apprécier le calme. Il a répondu volontiers aux questions des journalistes qui l’interrogeaient, mais devait perdre son calme à un certain moment. Parmi ceux venus le saluer se trouvait le chef commissaire de Rodrigues, Serge Clair, qui semble avoir fait spécialement le déplacement pour l’occasion. Ce dernier s’est entretenu brièvement avec SAJ pour lui donner sans doute les dernières nouvelles de la campagne électorale qui bat son plein dans l’île. Le retour de Jacqueline Dalais pour le catering servi à la réception d’hier a également été très apprécié.