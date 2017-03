« Gouverner, c’est laisser agir la facilité du bon sens », disait Louis XIV

Deux ans et demi après les élections, on devrait déjà être en mesure de faire un premier bilan. À part les promesses permanentes, tout ce que l’on entend et voit, c’est la dégradation de la chose politique, la politisation outrancière des institutions et les scandales. Les derniers en date étant la connexion d’un proche du parti soleil, propriétaire de chevaux et chef d’entreprise avec la saisie de 135 kg d’héroïne d’une valeur marchande de Rs 2 milliards ; le “kram-kram” fourni par la fille de la Speaker de l’Assemblée nationale à la boutique hors-taxes ; l’attaque et la déclaration du président d’une organisation socioculturelle qui se serait trempé dans une espèce d'hégémonisme méprisable et répugnant lors d’une cérémonie – faisant état des différentes sorties du Premier ministre à Grand-Bassin ; les sept voitures de luxe au prix de Rs 40 millions achetées par « Misie-la ! » ; des berlines qui, selon certaines sources, auraient été utilisées par des politiciens ou des hauts fonctionnaires, qui ont aidé le philanthrope à tisser sa toile ! ; la récente déclaration de Pravind Jugnauth – qui, rappelons-le, est devenu Premier ministre sans que le peuple n’ait validé ce destin et qui a fait part de sa position personnelle en faveur de la peine de mort comme le Papa, Ministre Mentor ; et le fameux projet mort-né du Métro léger, Oups ! Excusez-moi ! Du Métro express !

Bref, tout ceci nous pousse à comprendre la méfiance et les interrogations des citoyens sur ces éventuelles pratiques troublantes et sur toutes ces histoires, sachant que nos dirigeants et leur cour ne cultivent ni la morale, ni l’éthique surtout après les grands engagements post-victoire de l’Alliance Lepep. Enfin, de ce qu’il en reste avec la démission de Xavier-Luc Duval et quelques membres du PMSD ainsi que Roshi Bhadain du gouvernement et la grande porte du Sun Trust ouverte pour accueillir les détracteurs d’hier avec le marchandage, le débauchage et la demande d’adhésion de quelques députés pour intégrer le parti soleil, afin de consolider leur position. Comme d’autres partis au pouvoir l’ont fait avant lui.

Et comme il fallait s’y attendre, ceux qui sont passés du côté de l’opposition ont dénoncé, à partir de ce moment, leurs anciens partenaires en oubliant, une fois de plus, qu’ils ont fait partie de ce gouvernement pendant deux ans et ont été partie prenante des opérations et des décisions qu’ils dénoncent aujourd’hui ou encore la découverte soudaine des atteintes à nos libertés, alors que leur silence était éloquent quand il occupait le “front bench” du gouvernement sans broncher. Un changement de langage et de loyauté qui ne semble absolument pas gêner les nouvelles vierges.

Avec un peu de recul, ce qu’on constate à ce jour avec ces gabegies et ces pirouettes politiques, c’est que la parole politique s’est considérablement affaiblie. Le jeu démocratique a été faussé. Il y a eu un abus du citoyen, une trahison de son vote, des décisions prises souvent pour satisfaire des intérêts individuels et non collectifs de l’électorat qui entraîne aujourd’hui une crise de confiance entre la classe politique et les citoyens avec des politiciens décrédibilisés ainsi qu’une idéologie politique qui ne signifie presque plus rien aux yeux des citoyens lambda.

Louis XIV disait que : « Gouverner, c’est laisser agir la facilité du bon sens. » En ces moments de crise et de ras-le-bol général, le peuple aurait normalement besoin d’un chef doté d’une vision, d’une stratégie et surtout d’un pragmatisme lui permettant de prendre la bonne décision au bon moment au lieu de conduire le citoyen lambda en moutons de Panurge – en d’autres mots de les prendre pour des cons – et en rôle d’aveugles dans lequel nos politiciens ont voulu les confiner. Prenons tout simplement le cas de la communication de l’actuel Premier ministre. Une communication qui semble être en demi-teinte avec une stratégie de « tou korek », une attitude de « so what » et une approche timide afin d’éviter les sujets à controverses qui fâchent… Pensez-vous que tel est le cas ?