GOVERNMENT BUSINESS : Un Integrity Reporting Board remanié pour l’Unexplained Wealth

L’Integrity Reporting Agency, annoncée depuis plusieurs mois dans le cadre de la lutte contre l’Unexplained Wealth, a enfin été constituée. Il s'agit néanmoins d'une version remaniée et corrigée avalisée par le gouvernement lors des dernières délibérations du conseil des ministres de cette année. La présidence du board est toujours assurée par l’ancien chef juge de la Cour suprême de Grande-Bretagne, Lord Phillips of Worth Matravers. Par contre, les deux autres juges britanniques ont cédé leurs places à des assesseurs mauriciens.

Ainsi, l’ancien juge Bushan Domah, qui avait émis le Gagging Order contre deux titres de presse, dont le groupe Le Mauricien, un samedi 5 janvier 2013 à la demande de Nandanee Soornack, la partenaire d’affaires de Navin Ramgoolam et de Rakesh Gooljaury, suite à la déposition à charge du Prime Minister-In-Waiting et leader du MSM, Pravind Jugnauth au Central CID, est nommé comme l’un des deux membres de l’Integrity Reporting Agency. L’autre assesseur n’est autre que le Permanent Secretary du ministère de la Bonne Gouvernance, Jugdish Dev Phokeer, qui fera valoir son droit à la retraite de la fonction publique à partir du 4 janvier prochain.

La constitution de l’Integrity Reporting Agency, après un assez long délai, devra permettre à cette agence de se pencher sur plus d’une vingtaine de cas d’Unexplained Wealth, portant sur des centaines de millions de roupies établies, dont le cas du frère de cette VVIP de l’hôtel du gouvernement avec des placements de plus de Rs 110 millions dans le système BAI de Dawood Rawat. Les membres de l’Integrity Agency Board devront se réunir au début de l’année pour faire de plus amples connaissances, mettre sur pied un secrétariat et définir le plan de travail.

De par les dispositions du Good Governance and Integrity Reporting Act, l’Integrity Reporting Agency est la seule instance habilitée à solliciter des Unexplained Wealth Orders de la Cour suprême pour la saisie de ces biens sur la base des dossiers compilés par la Commission. Le communiqué émis par le conseil des ministres souligne que « The functions of the Integrity Reporting Board are to determine (a) whether an application for an Unexplained Wealth Order shall be made; (b) what further action, if any, shall be taken in respect of the report; and (c) whether any person deserves a reward and the quantum thereof ».

Par ailleurs, la réunion du conseil des ministres d’hier était la dernière de l’année mais également une première pour le leader du Muvman Liberater, Ivan Collendavelloo, qui participe au conseil des ministres pour la première fois en tant que Deputy Prime Minister. Il a fait sentir sa présence lors des échanges sur les différents dossiers à l’agenda des discussions à la réunion d’hier matin au Treasury Building.