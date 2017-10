GOVERNMENT BUSINESS : La Negative Income Tax en vigueur plus tôt que prévu

Le gouvernement a pris la décision de mettre en vigueur la Negative Income Tax plus tôt que prévu. En effet, lors des délibérations du conseil des ministres hier, il a été décidé que cette mesure fiscale favorisant ceux au bas de l'échelle sera opérationnelle dès le 1er juillet de cette année, au lieu du 1er janvier 2018, comme annoncé dans le budget. La Negative Income Tax devra fournir un soutien à quelque 150 000 salariés ayant des revenus mensuels de moins de Rs 9 900. Le barème de paiement, qui se fera sur une base trimestrielle sous la Negative Income Tax, est le suivant :

Salaire mensuelPaiement mensuel

Moins de Rs 5 000Rs 1 000

Entre Rs 5 000 et Rs 7 000 Rs 800

Entre Rs 7 000 et Rs 9 000Rs 500

Entre Rs 9 000 et Rs 9 750 Rs 250

Entre Rs 9 750 et Rs 9 900 Rs 100