GOVERNMENT BUSINESS : Mo finn vinn ekout bann Rodriguais, a déclaré le PM

Le Premier ministre et ministre des Finances, Pravind Jugnauth, a donné ce matin à Port-Mathurin le coup d’envoi des consultations prébudgétaires de cette année. Il a d’abord eu une première séance de travail avec les commissaires du gouvernement régional de Rodrigues avant d’animer des échanges avec les stakeholders du privé de même que des représentants des forces vives en fin de matinée. Auparavant, il a eu un tête-à-tête avec le chef commissaire et leader de l’OPR, Serge Clair, avec un tour d’horizon de la situation. Dès son arrivée au Sir Gaëtan Duval Regional Airport, le chef du gouvernement a donné le ton de la visite, qui durera jusqu’à demain après-midi, en soulignant qu’il est en mode écoute des Rodriguais. De son côté, Serge Clair se félicite de cette première sortie officielle à Rodrigues du nouveau Premier ministre en rappelant que Rodrigues et Maurice sont tenus de collaborer.

Accueilli avec les honneurs dus à son rang, hier en début de soirée, le Premier ministre a balisé les paramètres de cette présence de haut niveau dans l’île. Intervenant à sa descente d’avion à Plaine-Corail, il a mis l’accent sur cet exercice d’écoute. « En tant que Premie minis, mo finn swazir pou fer mo premie deplasman à Rodrigues pou montre la konsiderasion ki mwa e Maurice nou ena pou nou ser et frer de Rodrigues », a-t-il déclaré. « Lors de mon séjour à Rodrigues, je vais donner le coup d’envoi des consultations prébudgétaires. De par mes rencontres avec le chef commissaire, les membres du conseil exécutif et les autres acteurs du front économique et social, j’aurai l’occasion de vous entendre et de prendre note des points avancés. Mo finn vinn ekout bann Rodriguais. Ces consultations devront mieux permettre de répondre aux attentes des Rodriguais et par extension de la population de la république de Maurice », a-t-il poursuivi.

Le chef du gouvernement a également salué le comportement des Rodriguais lors de la récente campagne pour les élections régionales. « Ces consultations populaires se sont déroulées dans le respect et dans l’esprit de la démocratie. Mo tenir à felisit Serge Clair ek so lekip pou zot viktwar e mo felisit aussi le Minority Leader qui finn nome. Mo dir osi ki nou tou ansam nou bizin travay pou lavansman de Rodrigues e de Maurice », a-t-il dit.

Pour sa part, le chef commissaire a souligné que « nous sommes condamnés à travailler ensemble. Rodrigues fait partie de la république et a sa contribution à apporter à la république de Maurice ». « Li touzour enn grand zwa d’accueillir le PM chez nous. Mais Rodrigues fait partie de la république de Maurice. Nou pa rest izole e an mem tan Rodrigues ena enn kontribusion à apporter dans la république de Maurice, par se ki nou fer ».

Le chef commissaire a fait état des dossiers prioritaires à Rodrigues, notamment l’eau et la sécheresse en ajoutant qu’avant l’épizootie de fièvre aphteuse affectant l’élevage, Rodrigues exportait vers Maurice des produits d’une valeur de Rs 200 millions par an. « Kan sir Anerood ti donn nou lotonomi, li ti dir nou Rodriguais zot konn zot priorite, montre nou seki zot kapav fer. Se enn lokazion ekstraordiner ki finn donn Rodriguais a travay so lotonomi ek montre saki zot kapav fer », poursuit-il.

« Le Premier ministre et ministre des Finances verra le travail qui a été accompli avec les budgets alloués et nous allons maintenir le rythme de travail. C’est une grande joie d’accueillir le Premier ministre, qui pourra voir de ses propres yeux et nous espérons que ce ne sera pas une unique visite et qu’il y aura d’autres déplacements à Rodrigues. Mo swete osi ki le Premie minist al Agalega ek St-Brandon, le teritwar national. Il doit s’intéresser au territoire national de la république de Maurice. Nous bizin koz la république de Maurice et non pas “île Maurice”. Rodrigues et toutes les îles bizin integre. Mo dir ki nous sommes condamnés à travailler ensemble. Lizolman li pa bon », a-t-il dit.

Au sujet des consultations sur le prochain budget, le chef commissaire a trouvé que « le Premie Minis pou ekout nou ek pou nou se enn gran soulazman ; bann Rodriguais atann sa. Nous allons présenter nos demandes au gouvernement. Nou pa kone si li pou aksepte. An tou ka se enn grand lokazion pou resevwar le PM pou partage ».