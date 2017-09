GOVERNMENT BUSINESS : Le PPS Tarolah accusé de messages indécents

Le Private Parliament Secretary (PPS) Kalyan Tarolah est dans de mauvais draps après qu’une dénommée Latchmee Devi Adheen, 26 ans, a consigné une « precautionary measure » contre lui, l’accusant de lui avoir envoyé des messages indécents dans la soirée du 11 avril 2017 en pleine séance parlementaire à l’Assemblée nationale. Dans l’occurrence book numéro 5775/2017, la plaignante, assistée de Me Akil Bissessur, a indiqué que « That one M. Kalyan Tarolah, PPS and MP for constituent No 10 has, sent to me, via his mobile cellular phone, some indecent photographs and videos of himself performing sexual act ». Les correspondances ont été échangées à travers le réseau social WhatsApp alors que la jeune femme était chez elle. L’élu de la circonscription de Grande-Rivière-Sud-Est/Montagne-Blanche aurait fait la connaissance de la plaignante lors d’un mariage en septembre 2016, lors duquel elle lui aurait confié qu’elle était à la recherche d’un emploi après avoir passé quelque temps à l’étranger. Latchmee Devi Adheen a expliqué au PPS Tarolah qu’elle a déjà travaillé comme photographe de presse, et ils se sont échangés leurs numéros. Le député lui aurait promis de lui trouver un poste en soutenant qu’il a des connexions en haut lieu, étant membre du Mouvement socialiste militant (MSM), et qu’il connaît personnellement le Chief Executive Officer de Mauritius Telecom. Les deux protagonistes ont commencé à échanger des messages et à un moment donné, le PPS Tarolah a proposé à la jeune fille de faire des photos pour lui lors de deux fonctions, l’une à Flacq et l’autre à Curepipe. Depuis cet épisode, ils se sont rapprochés. Lors d’une entrevue avec notre confrère du Sunday Times, Latchmee Devi Adheen a déclaré que le 31 mars, le député est devenu entreprenant et a commencé à lui poser des questions personnelles. « Il m’a demandé si j’avais un petit ami. Je lui ai répondu que je n’avais pas le temps pour cela. Il m’a alors répondu “si mo apply comme boyfriend ?” ». Par la suite, les messages devenaient plus intimes. C’est ainsi qu’au fil d’une conversation sur WhatsApp le 11 avril lors des débats sur le Land Drainage Authority Bill au Parlement, le député lui aurait envoyé une photo de ses parties intimes, qu’il dit avoir photographiées dans les toilettes de l’Assemblée. Puis, elle a reçu une nouvelle photo du même genre le jour de son anniversaire le 15 avril. Ce qui n’était pas au goût des proches de la plaignante qui, après avoir pris connaissance de ces correspondances, lui ont demandé de couper tout contact avec le député. Malgré tout, ce dernier envoyait sans cesse des messages à Latchmee Devi Adheen. « Ma mère lui a téléphoné pour lui demander des explications. Finalement, il s’est excusé », explique-t-elle.

Mais, les choses ont pris une autre tournure quand Kalyan Tarolah a fait pression sur la mère de la plaignante, employée dans un corps para-étatique, la menaçant de lui faire perdre son poste si elle ébruite l’affaire. À la police, Latchmee Devi Adheen soutient que « my family and I have been pressured by M. Kalyan Tarolah not to disclose the videos/photographs/text messages to any third party ». D’où sa démarche de se tourner vers la police. Cependant, elle affirme ne pas vouloir consigner une déposition en bonne et due forme à ce stade, mais n’écarte pas la possibilité de le faire ultérieurement.