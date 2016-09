GOVERNMENT BUSINESS: Le projet Heritage City renaît de ses cendres

Le conseil des ministres d’hier est revenu sur la décision du gel du projet Heritage City, à Bagatelle, et cela en deux phrases succinctes en tant que premier item du communiqué du Prime Minister’s Office, faisant état des “Cabinet Decisions”. Le projet de transfert de la capitale politique de Port-Louis, notamment celui du Prime Minister’s Office et du siège de l’Assemblée nationale, à Bagatelle, renaît de ses cendres.

Les premières indications sont que le projet de faire revivre Heritage City a été piloté par le Premier ministre, sir Anerood Jugnauth, lors des délibérations du conseil des ministres d’hier. Pourtant, ce même conseil des ministres avait décidé d’abandonner ce projet une semaine après la présentation du Budget, sir Anerood étant mis en minorité au gouvernement. D’ailleurs, un comité ministériel, présidé par le Premier ministre, a été institué pour assurer le suivi et l’exécution de ce projet d’envergure. Dans un premier temps, ce comité devra se pencher sur les volets de l’infrastructure routière et de l’alimentation électrique de la zone. Les craintes d’une rupture du Bagatelle Dam, avec des risques d’inondation dans la région, cheval de bataille du Special Adviser du ministère des Finances Gérard Sanspeur, ont été balayées par des rapports d’experts américains.

Ce développement est intervenu à un moment où le projet, au centre de controverses depuis des mois, avait été enterré. D’ailleurs, lors du “Summing Up” des débats sur le Budget 2016/17, le ministre des Finances, Pravind Jugnauth, avait confirmé à la Chambre la réallocation de Rs 2,7 milliards dans les dotations budgétaires. Il devait se rendre en Inde en vue de discuter avec les autorités de la grande péninsule de la décision du gouvernement de détourner cette aide, initialement prévue pour le projet Heritage City, vers celui du Métro Express.

Dans son intervention hier à Bel-Air, Pravind Jugnauth n’a soufflé mot de ce renversement de décision, avec une gifle administrée à son Special Adviser, qui a fait l’objet d’une déposition au Central CID de la part du ministre des Services financiers, Roshi Bhadain, pour le délit allégué de complot en vue de faire capoter le projet Heritage City.