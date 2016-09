GOVERNMENT BUSINESS : SAJ face à la presse

Le Premier ministre, sir Anerood Jugnauth, animera cet après-midi un point de presse au Treasury Building. En principe, le principal dossier qui sera abordé sera le rendez-vous des Chagos aux Nations unies à partir du 14. Ce jour-là, le General Committee des Nations unies devra confirmer si la résolution de Maurice pour une Advisory Opinion de la Cour Internationale de Justice (CIJ) sur les Chagos contre la Grande-Bretagne sera inscrite à l’ordre du jour des travaux de l’Assemblée générale des Nations unies de ce mois-ci. La délégation, dirigée par le Premier ministre, quittera Maurice pour New York jeudi et y séjournera pendant deux semaines.

Le dossier qui pourrait toutefois monopoliser le point de presse demeure l’affaire de Heritage City à Bagatelle. Depuis vendredi, la polémique fait rage au plus haut niveau de l’hôtel du gouvernement au sujet de l’inclusion dans le communiqué des Cabinet Decisions d’un item à l’effet que « Cabinet has agreed that the Heritage City project is being revived. A committee chaired by the Prime Minister would finalise all the issues ».

Une dissension a vu le jour au sein du gouvernement concernant l’annonce officielle et publique de cette décision alors qu’il y a un mois déjà, ce même conseil des ministres avait gelé ce projet au coût de Rs 28 milliards. Le fait vérifié et inéluctable demeure que le dossier de Heritage City a été évoqué, à l’initiative du Premier ministre en personne, au tout début des délibérations du conseil des ministres de vendredi. L’idée du comité ministériel, présidé par le Premier ministre et avec les leaders des trois partenaires de l’Alliance Lepep, soit Xavier-Luc Duval, Ivan Collendavelloo et Pravind Jugnauth et également le ministre Roshi Bhadain, a été adoptée suite à une intervention du vice-Premier ministre et président du MSM, Showkutally Soodhun.

La polémique a pris de l’ampleur avec le fait que la première version du conseil des ministres sur le site internet du gouvernement ne comportait pas cet item. Cette affaire a été relancée avec la déclaration du leader du MSM après le bureau politique de samedi.

« Enn lott kominike inn sorti ki fer manyson ki konsey de minis pe Revive le projet de Heritage City. Mo bizin dire fransman mo etonneman parski pou mwa li pa correct sa 2e kominike la et evidaman mo pa pou kapav divulgué ban zafer ki passé au Cabinet. Me mo kapav konfirmé de mo par ki pa finn pan sa désisyon pou revive le projet de Heritage City », a déclaré Pravind Jugnauth samedi, avant d’ajouter que « lor Heritage City, gouvernman finn pran enn decision pou pa ale de lavan. Un point c’est tout ! Désisyon ki nou inn pran, li ankor tenir bon ziska ler. Nou a guetter pli divan. »

Indépendamment des remous sur les communiqués du conseil des ministres, personne ne pourra venir contredire le fait qu’après avoir gelé le projet de Heritage City une semaine après le budget 2016/17, le gouvernement est revenu sur sa décision avec l’institution au plus haut niveau « to finalise all issues ».