GOVERNMENT SERVICES EMPLOYEES ASSOCIATION : Radhakrishna Sadien plaide pour les diplomates de carrière

Dans une lettre à la Secretary for Foreign Affairs, Usha Dwarka-Canabady, le président général de la Government Services Employees Association (GSEA), Radhakrishna Sadien, plaide pour la nomination de diplomates de carrière pour représenter la République de Maurice à l'étranger à la place de nominés politiques. Il estime que cette nomination

« n'inaugure rien de bon de nos jours pour la professionnalisation du service dans ce monde en pleine mutation ».

« Nommer des personnes qui ne sont pas des diplomates de carrière pour diriger nos missions diplomatiques comme ambassadeurs n'inaugure rien de bon de nos jours pour la professionnalisation du service dans ce monde en pleine mutation », estime le président général de la Government Services Employees Association (GSEA), Radhakrishna Sadien, dans sa lettre à la Secretary for Foreign Affairs, Usha Dwarka-Canabady. Il a poursuivi : « Nous devons promouvoir au plus haut point la professionnalisation des Affaires étrangères si nous voulons vraiment améliorer nos services et promouvoir les intérêts du pays. Nous avons besoin de professionnels qui comprennent les complexités du monde diplomatique et qui sont équipés de bonnes connaissances, d’expériences et d’aptitudes appropriées pour faire ce genre de travail. »

Selon le président de la GSEA, à l'exception d'un petit nombre de pays, la plupart des États placent des diplomates de carrière comme chefs de mission ou comme ambassadeurs. « Même dans les premiers pays cités, il y a un ratio des nominés politiques pour les diplomates de carrière. Certains pays ont 50%-50%, d'autres 25%-75%. Pour la République de Maurice, dans nos 18 missions diplomatiques à l'étranger, il y a 16 nominés politiques pour seulement deux diplomates de carrière, ce qui représente 90% nominés politiques, contre 10% de diplomates de carrière », a-t-il expliqué.

Auparavant, dans sa lettre à la Secretary for Foreign Affairs, Radhakrishna Sadien souligne que « les Affaires étrangères sont l'unique service du gouvernement, où les nominés politiques sont parachutés dans le système et sont nommés comme chefs de missions, créant ainsi une grande frustration chez les diplomates de carrière qui aspirent à être nommés chefs de mission ou ambassadeurs ». Le syndicaliste explique que la hiérarchie au ministère des Affaires étrangères est comme suit : Second Secretary (entry grade), First Secretary (promotion from Second Secretary on the list of seniority as established by the Public Service Commission - PSC), Minister Counsellor (promotion from First Secretary, selection done by PSC), Ambassador (Appointment by Prime minister from Minister Counsellors).

« Si les “Minister Counsellors” ne sont pas promus “Ambassadors”, il n'y a pas, par conséquent, de promotion de “First Secretaries” et de “Second Secretaries”. Certains “Second Secretaries” restent sans aucune promotion pendant 17 à 18 ans », déplore-t-il. « La dernière nomination de diplomates de carrière comme Ambassadeurs a eu lieu en 2012 et les deux hauts fonctionnaires qui ont été ainsi promus sont présentement à la tête de notre mission diplomatique à Genève et à Bruxelles », ajoute-t-il.

Si le président de la GSEA se félicite que le ministère a augmenté le nombre de postes de ministres conseillers pour réduire la pression, il a plaidé pour que les sept postes d'ambassadeurs vacants, les autres postes au niveau des ministres conseillers, ainsi que les autres qui en découleraient, soient remplis « dans l’intérêt de la République de Maurice ».