GOVERNMENT TEACHERS UNION: Les dirigeants élus d’office depuis six ans

D’après la constitution de la Government Teachers Union (GTU), des élections en vue de renouveler le comité exécutif doivent avoir lieu tous les deux ans. Or, depuis six ans, l’équipe des “Rassembleurs”, dirigée par le président sortant, Vinod Seegum, se retrouve sans aucune opposition. « Cette année encore c’est la même chose. Nous sommes donc élus d’office pour un troisième mandat consécutif », déclare-t-il.

À la GTU, selon Vinod Seegum, tous les membres sont libres de présenter leur candidature pour être membres de l’exécutif du syndicat. « Mais aucun membre ne se porte candidat depuis six ans. Auparavant, trois ou quatre groupes y participaient et on menait notre campagne dans toutes les écoles du pays. Kouma dir eleksion zeneral avec des conférences de presse et circulaires adressées aux enseignants », explique-t-il.

Le président de la GTU en est arrivé à la conclusion que « nou finn achieve bokou kiksoz isi, ou krwar ou pa krwar ». Il poursuit : « Je ne vous donne qu’un seul exemple : auparavant, personne n’avait pensé à aligner les salaires des enseignants du primaire avec ceux du secondaire. Tout le temps, on nous considérait comme de petits professeurs car on travaillait dans le primaire. » Et de rappeler la lutte qu’il avait menée en faveur de cet alignement.

Vinod Seegum a aussi cité le cas de la Finlande, où « tous les enseignants sont considérés comme un seul corps et obtiennent les mêmes salaires ». Il reprend : « Nous ne pouvons faire de discrimination entre enseignants. C’est un problème qui existe au niveau du préprimaire. Les enseignants de ce secteur méritent eux aussi d’avoir les mêmes salaires que ceux du primaire et du secondaire. Est-ce parce qu’ils enseignent à de petits enfants qu’ils obtiennent de petits salaires ? Les gens ne le réalisent pas : ils font le travail le plus difficile et le plus complexe. »

Le président de la GTU a rappelé avoir forgé sa lutte sur la base que « tous les enseignants ont les mêmes qualifications ». Il poursuit : « Vous avez un diplôme, vous travaillez dans un collège, moi aussi j’ai un diplôme, mais je travaille dans une école primaire. Le MIE dit : “a diploma is a diploma. There is no primary or secondary diploma”. » Et de se réjouir qu’aujourd’hui les enseignants du primaire ont les mêmes salaires et conditions de travail que leurs confrères du secondaire.

« Aster ou krwar enn lekip pou vinn kont mwa pou al dan eleksion ? » se demande-t-il. « Or, nous aurions aimé avoir des élections pour qu’il y ait un dynamisme, une ambiance dans le syndicat. Malheureusement, tel ne sera pas le cas cette fois également malgré le fait que nous ayons publié des avis dans la presse, avis affichés dans toutes les écoles », souligne notre interlocuteur avant d’indiquer que l’Assemblée générale de la GTU aura lieu le 18 mars au Teachers’ Centre, à Quatre-Bornes.