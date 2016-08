GPREC V/S MFA : La fédération fait-elle dans le « contempt of Court » ?

La MFA a déjà invité l'équipe de Grand Bel Air Spurs FC comme une formation de la D2 à l'assemblée annuelle du 12 septembre

CSS Pointe aux Sables a décidé de porter cette affaire de « favoritisme » devant les instances légales de la FIFA

« Un cas de favoritisme dénoncé devant la justice », titrait Week-End du 29 mai. Nous faisions alors état d'un complot flagrant monté par la Mauritius Football Association (MFA) en faveur de Grand Bel Air Spurs Football Club (GBASFC) afin que ce dernier puisse disputer les inter-régions et être promu en D2, alors qu'une suspension pesait sur cette équipe pour faux et usage de faux. Beaucoup croyaient qu'avec cette affaire qui a été portée devant la justice, la MFA allait tempérer et attendre le jugement de la cour avant toute décision. Mais c'était mal connaître la MFA de Samir Sobha, qui est décidé à aider sa filiation Jaleel Gunglee de Grand Bel Air Spurs FC, allant jusqu'à commettre un contempt of Court, soit un outrage à la cour.

La MFA de Samir Sobha a décidé de faire fi de toute considération et de respect qui conviennent lorsqu'une affaire est portée devant la justice. Comme indiqué dans notre édition du 29 mai, la direction de Grand Port Regional Executive Committee a depuis le 19 mai porté ce cas devant une cour de justice, contestant le fait que la MFA a choisi de façon unilatérale Grand Bel Air Spurs FC comme le représentant de la région de Grand Port pour les inter-régions, qui mènent à la promotion en D2. D'autant que cette équipe était sous le coup d'une sanction et n'était plus leader du régional de Grand Port pour n'avoir pas respecté les règlements en faisant évoluer quatre joueurs professionnels en compétition amateur.

L'affaire GPREC v/s MFA a été entendue plusieurs fois depuis le 19 mai. Le juge avait même exigé que la MFA fasse connaître sa position dans un affidavit. Chose faite le 12 juillet dernier. La Football House n'a cependant pas été en mesure de contester les points avancer dans l'affidavit de Grand Port Regional Executive Committee. Mais entre-temps, le président de la MFA aurait perpétué ses petites manigances et, comme cela nous a été rapporté, Samir Sobha n'en fait pas grand cas que cette affaire se trouve devant une cour de justice. « Sa nanye sa. Lakour pa pou kapav fer nanye », aurait confié le président de la MFA à un dirigeant.

Plusieurs preuves abondent en ce sens. Ainsi, le 9 juin dernier, le secrétaire de la MFA, Didier Pragassa (Gnanapragassa), a envoyé un courrier avec entête de la MFA pour indiquer au président du Comité Régional de Grand Port que selon les « rules and regulations » des inter-régions, Grand Bel Air Spurs « has been promoted to the National Second Division for the season 2016/17 ». En outre, la MFA a invité Jaleel Gunglee, du GBASFC, comme un des représentants des équipes de D2 lors de son assemblée annuelle du 12 septembre. De plus, GBASFC a déjà obtenu son CD pour les licences en vue de la nouvelle saison.

La théorie du complot

Si ce n'est pas un outrage à la cour, cela y ressemble étrangement. D'autant que Week-End est aujourd'hui en présence d'une communication, via SMS, entre un certain S.T (connu pour être proche de Jaleel Gunglee) et un joueur de football. Dans cette conversation, nous apprenons que « Samir » va « trasé » pour inscrire Grand Bel Air Spurs FC « dan pool fasil kan pou fer inter-rezion ». Les messages révèlent également que : « li (ndlr : Samir) pour fer tirage bloker. Mo p dire li traC mo jouer 2 match harry latour. Ggn (ndlr : gagne) en lavantage. »

Par la suite, le joueur lui demande « ki linn dir twa ? ». S.T lui répond « oui, 2 match harry latour et 2 mfa. Li in dire moi ggn deux premir match et lerla kit le rest lor li ». Pour conclure cette conversation, S.T écrit : « li in dir moi bizin monter li pe travay pou avoy rovers (ndlr : Grand Bel Air Rovers) nager la ».

Les points évoqués dans cette conversation se sont avérés. D'une part, Grand Bel Air Spurs a effectivement joué dans un groupe très facile, enregistrant quatre victoires en autant de sorties, dont un sur walk-over et un autre grâce à un penalty sifflé en leur faveur dans les toutes dernières minutes de la rencontre contre Rivière Noire. La fermeture du stade Harry Latour aura toutefois changé les données, mais Grand Bel Air Spurs a joué deux matches sur le terrain de la MFA, une rencontre au stade GV et une autre à SFX. Troisièmement, Grand Bel Air Rovers a été effectivement descendu de la D2 au régional de Grand-Port.

Nous vous laissons tirer vos propres conclusions. Par ailleurs, il est bon de noter que CSS Pointe aux Sables, 2e derrière Grand Bel Air Spurs après les inter-régions, a décidé de porter cette affaire devant le comité des affaires légales de la FIFA.