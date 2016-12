GRÂCE À UN TÉMOIN OCULAIRE : Un individu inculpé pour avoir endommagé un van

Un individu était poursuivi en Cour de District de Port-Louis sous une charge de « unlawfully and without lawful authority or reasonable cause, damaged a motor vehicle », en violation avec l’article 123 (w) (c) de la Road Traffic Act. Il lui était reproché d’avoir rayé les deux côtés d’un van en laissant traîner ses clés de voiture délibérément. Plaidant non-coupable, l’accusé avait réfuté les accusations portées contre lui et avait soutenu avoir un alibi.

Toutefois, un témoin à charge avait déclaré en cour avoir vu toute la scène. Le délit s’est produit le 27 juillet 2012 à Port-Louis. Le van du plaignant était garé sur une propriété privée rue Decaen. Lorsque le plaignant a regagné son véhicule, il avait relevé des rayures sur les deux côtés de son van et sur l’arrière. Un individu, qui se trouvait sur la propriété privée, avait été témoin de l’incident et était venu le raconter au plaignant. En cour, ce témoin a affirmé qu’il était 13h45 lorsque l’accusé a fait le tour du van pour le rayer. Étant à dix mètres de l’accusé, il pouvait donc le voir clairement.

L’accusé, pour sa part, a soutenu qu’il y avait une erreur sur la personne car il n’était pas sur les lieux au moment du délit. Il a ajouté que ce sont de « fausses déclarations » qui ont été consignées à son encontre parce qu’il avait refusé de payer les dommages causés au véhicule, réitérant qu’il n’était pas responsable. L’accusé avait fait appel à un collègue pour justifier le fait qu’il était à son poste de travail, à Pamplemousses, au moment des faits allégués. Son collègue n’a toutefois pu prouver qu’il était sur son lieu de travail de 8h à 16h ce jour-là.

La magistrate Adila Hamuth, dans l’énoncé de son jugement, a donné plus de crédit à la version du témoin oculaire. Elle a statué qu’il n’y a pu y avoir d’erreur sur la personne car le témoin était à quelques mètres de l’accusé quand il a commis son méfait et l’avait même rencontré une semaine plus tard, en compagnie du plaignant, pour lui réclamer de payer les dommages. La magistrate a aussi soutenu que l’alibi avancé par l’accusé « ne tient pas la route » puisqu’il n’a pu être prouvé qu’il était présent sur son lieu de travail toute la journée.