GRAEME MAC KENZIE, Assistant Grand Maître : « La franc-maçonnerie n’est pas une société secrète  »

Dans le cadre des célébrations du tricentenaire de la Grande Loge Unie d’Angleterre, l’institution qui gouverne la franc-maçonnerie d’obédience anglaise dans le monde, la loge de l’Amitié de Maurice a organisé une série d’activités. Dont un open day dans son temple situé à Phoenix, ainsi que la visite de Graeme Mac Kenzie, l’Assistant Grand Maître du district de l’Afrique du Sud du Nord, dont Maurice fait partie de la juridiction. Nous sommes allés à la rencontre de ce dignitaire pour essayer d’en savoir un peu plus sur la franc-maçonnerie qui, selon lui, « n’est pas une société secrète, mais une société avec des secrets. » Contrairement à ses frères maçons mauriciens qui aiment bien donner d’eux et de l’institution dont ils sont membres une image sérieuse et secrète, Graeme Mac Kenzie projette, lui, l’image d’un frère totalement décomplexé. Dans ses propos comme dans sa tenue. C’est en effet en tee-shirt et short qu’il a commencé l’entretien et ce n’est qu’après qu’il a revêtu sa tenue officielle avec ses insignes pour esquisser un pas de danse, comme un chanteur de variétés.



Quelles sont les origines de la franc-maçonnerie anglaise ?

— En Europe du Nord, plus précisément en Ecosse, il existe des traces de symboles franc-maçonniques datant du 15e siècle. Par conséquent, il existait des loges organisées depuis l’époque médiévale. Mais on sait de manière certaine qu’en 1770, quatre loges maçonniques en opération à Londres se sont réunies pour former une grande loge qui devait être le point de départ de l’évolution de la franc-maçonnerie anglaise à travers le monde. Elle compte aujourd’hui plus de 6 millions de membres. En Angleterre, nous avons plus de 300 000 membres et dans le district du nord de l’Afrique du Sud, dont je suis l’Assistant Grand Maître, nous avons 101 loges et plus de 2000 membres et avons juridiction sur le Botswana, le Swaziland et Maurice, qui constitue autour de 10 % de membres de notre district.



Combien y a-t-il de francs-maçons de votre obédience à Maurice ?

— Plus d’une centaine à travers trois loges, dont la plus ancienne, celle de l’Amitiée, a cent quarante ans d’existence.



Est-ce qu’une loge n’est pas suffisante pour un petit pays comme Maurice ?

— Non, dans la mesure où beaucoup de membres ont l’ambition, légitime, d’accéder à des fonctions de responsabilité au sein de la loge. Quand il n’y a qu’une loge, cela peut prendre un quart de siècle pour accéder à ces fonctions. C’est pour cette raison, et aussi pour pouvoir accueillir plus de nouveaux membres, que de nouvelles loges ont été ouvertes.



Qu’en est-il de la scission entre les obédiences anglaises et françaises ?

— Elle repose sur des divergences sur divers sujets religieux, politiques et culturels. Les principes allégoriques de base sont les mêmes, mais il y a des variations sur certains rituels en raison de l’environnement politique ou autre. Mais à la base, nous fonctionnons sur les mêmes principes qui nous viennent de la nuit des temps et la Grande Loge Unie d’Angleterre est considérée comme la loge mère de toutes les obédiences régulières. Ces obédiences ont pour caractéristique principale de ne pas traiter de sujets politique ou religieux.



A quoi sert la franc-maçonnerie dans un monde qui attache plus d’attention à la technologie qu’à la spiritualité ?

— Je ne suis pas sûr que le monde attache moins d’attention à la spiritualité. Au contraire, me semble-t-il, dans ce monde de plus en plus technologique, on a besoin de spiritualité pour se ressourcer, trouver sa place. Il y a eu une baisse, puis une remontée de l’intérêt pour la maçonnerie au siècle dernier. Le déclin a eu lieu après la Seconde Guerre mondiale et la remontée au début du siècle. En Europe, pendant l’occupation allemande, les associations maçonniques ont été obligées de ralentir ou de stopper leurs activités et beaucoup de membres sont morts pendant la guerre. Au cours des dernières années, l’arrivée d’internet et des réseaux sociaux ont permis de démocratiser les informations sur la franc-maçonnerie. Nous avons commencé le processus consistant à démystifier la franc-maçonnerie, à faire disparaitre les fausses conceptions véhiculées depuis des années et qui, à force d’être répétées, ont fini par remplacer la vérité. Nous pensons que la célébration du tricentenaire de la Grande Loge Unie d’Angleterre, célébrée cette année, est une occasion unique pour dire qui nous sommes, ce que nous faisons à travers une série de manifestations.



Est-ce que la franc-maçonnerie n’est pas en grande partie responsable du secret qui l’entoure pour avoir perpétué une « discrétion » qui a autorisé les plus folles rumeurs ?

— Vous avez raison. Pendant des années, nous avons prôné une culture du secret qui a fini par nous porter préjudice. Une des questions qui m’a été le plus souvent posée à Maurice est : est-ce que la franc-maçonnerie est une société secrète ? Non, la franc-maçonnerie n’est pas une société secrète, mais une société avec quelques secrets, ce qui n’est pas du tout la même chose. Si nous étions une société secrète, nous n’aurions pas créé un site-web ouvert à tous sur internet où nos pratiques et nos activités sont rendues publiques. C’est un site sur lequel on peut poser des questions et interagir avec les responsables sur tous les aspects de la maçonnerie. Il n’y a rien dans le petit livre que possède chaque maçon qui ne figure sur le site. Mais connaître le contenu de ce livre ne fait pas de vous un franc-maçon, il y a tout un travail sur soi qui doit être fait avant et qui continue. Il ne suffit pas de lire un livre sur les techniques de la natation pour aller plonger dans une piscine. Si vous le faites, vous avez de grandes chances de vous noyer. Il ne suffit pas de connaître la technique, il faut surtout la pratiquer avant de se jeter à l’eau et s’améliorer. Le principe fondamental de la maçonnerie c’est de faire de chacun de ses membres un meilleur être humain. Pour y parvenir, il faut entreprendre un voyage en soi avec des compagnons de route. Avec cette ouverture, nous essayons de faire comprendre différents aspects de la maçonnerie, mais il y a des choses intangibles qui ne peuvent pas être décrites expliquées et qui ont besoin d’être vécu.



A Maurice, la franc-maçonnerie a toujours été entourée d’une culture du secret soigneusement entretenue.

— Ce phénomène n’est pas propre à Maurice, mais il est mondial, plus particulièrement dans les pays où la maçonnerie a été combattue ou carrément interdite. En réaction, elle s’est refermée sur elle-même pour se protéger et a soigneusement choisi ses membres, ce qui lui a donné l’image d’un groupe voulant se couper des autres. Cette mesure de protection a été perçue comme une démarche élitiste d’une société qui se croyait au-dessus des autres. Je reconnais que certains responsables ont pu avoir la tentation de garder un caractère exclusif à leurs loges en triant sur le volet — trop sans doute — les éventuels nouveaux membres.



Des scandales politico-financiers ont marqué la franc-maçonnerie à la fin du siècle dernier, plus particulièrement l’Italie et la France. C’était un phénomène maçonnique mondial ?

— Je tiens à souligner que la franc-maçonnerie n’est pas une organisation politique en tant que telle, mais que ses membres ont le droit de faire de la politique



il est arrivé dans le passé que certaines loges comptaient tellement de membres faisant de la politique que l’on pouvait facilement les décrire comme des loges politiques

— Sans doute. Tout comme on pourrait dire la même chose d’une loge où la majorité est composée d’avocats, de scientifiques, d’ingénieurs ou de poètes. Faire de la politique tout en étant franc-maçon n’est pas forcément incompatible. Tout dépend de la manière dont les choses sont faites. Je suis convaincu qu’un politicien qui applique les principes et les valeurs de la franc-maçonnerie dans sa vie publique est un atout pour la société. Dans notre obédience, il y a des politiciens dans les loges, mais pas de loges avec seulement des politiciens. En tant qu’institution, la franc-maçonnerie n’a jamais eu l’ambition d’influencer la politique, c’est une chose que les maçons peuvent faire s’ils le souhaitent, à titre individuel. Dans les loges, la politique et la religion sont des sujets de discussion comme les autres, ce ne sont pas des sujets principaux. Les loges ne sont pas engagées en politiques, alors que les membres ont la liberté de le faire. En dehors de la loge. Cela fait partie de nos valeurs fondamentales.



Quelle était la situation des francs-maçons en Afrique du Sud au cours de la période de l’apartheid ?

— Durant cette période, la franc-maçonnerie a été à l’image du pays et du pouvoir en place : une organisation réservée aux blancs. Quand l’autorisation d’ouvrir les portes à toutes les races et couleurs a été obtenue, il a fallu attendre quelques années pour que les nouvelles règles se mettent en place, comme dans le pays d’ailleurs. Depuis, nous avons eu un nombre important de nouveaux membres, de toutes les couleurs et communautés dans toutes les loges de notre district. Comme ailleurs n’importe qui peut demander à faire partie d’une loge aussi longtemps qu’il reconnaît l’existence d’une puissance supérieure, que nous appelons Grand Architecte de l’univers, et qu’il ait un casier judiciaire vierge. Les demandeurs passent devant un comité qui par les questions de ses membres va s’assurer qu’ils ont les points en commun avec les membres de ladite loge pour y entrer.



On dirait qu’aujourd’hui demander son admission a une loge maçonnique est une simple formalité !

— Tout à fait. Demander son adhésion comme membre dans une loge de notre district est aussi facile que de s’inscrire à un club de football. Il suffit pour soumettre sa candidature de remplir un formulaire sur internet à l’adresse suivante : www.freemasonry.org. Cette demande sera étudiée et une réponse faite au candidat, comme dans n’importe quel club « normal ». Avant, si vous vouliez nous joindre il fallait trouver un membre, ce qui ne se faisait pas facilement avec la discrétion alors en usage, et lui faire votre demande. Aujourd’hui à Maurice et ailleurs nous parlons librement de l’institution à laquelle mous appartenons et de nos activités. C’est une manière de faire disparaître le halo de mystère qui nous entourait et qui a été souvent mal interprété, faute de transparence. La plus grande évolution survenue réside dans le fait qu’au cours des soixante dernières années, les membres de la franc-maçonnerie ont arrêté de cacher leur appartenance. Ils n’ont pas fait d’annonce officielle, mais l’ont fait savoir au cours de conversations avec leurs proches, leurs amis. En ce qui me concerne, je n’affiche pas mon appartenance, mais si le sujet est évoqué, j’en parle tout à fait librement. Aujourd’hui pour en savoir plus sur notre association on ne doit plus aller entreprendre une recherche discrète pour essayer de repérer un membre, il suffit simplement de taper l’adresse déjà donnée sur internet pour disposer de tous les renseignements nécessaires.



Cette politique d’ouverture n’a-t-elle pas rencontré d’opposition chez vos pairs ?

— Probablement. La décision de nous ouvrir a probablement dérangé des membres, partisans de la discrétion à tous points de vue, mais un des principes de notre association est le débat d’idées et ce point a été discuté dans nos loges. Nous ne pouvons rester une association enfermée sur soi dans un monde en mouvement perpétuel. Pour effacer l’image de société secrète qui nous colle à la peau, nous devons nous ouvrir, montrer qui nous sommes et ce que nous faisons. Nos principes et nos valeurs sont tout à fait d’actualité dans le monde qui nous entoure et nous devons contribuer à son avancement en y apportant notre contribution, notre pierre. Je rappelle que nous prônons les valeurs suivantes : l’intégrité, la bonté, l’honnêteté, l’égalité et la tolérance. En Angleterre, la franc-maçonnerie est reconnue comme une des institutions charitables les plus performantes en dehors de la loterie nationale. L’année dernière, nous avons récolté et distribué 33 millions de livres sterling et notre district a contribué au cours des vingt dernières années la somme de Rs 65 millions. Ces sommes ne viennent pas de quelque trésor caché, mais est le résultat du travail des frères pour lever des fonds en suivant une série de procédures sur leur provenance et en veillant ce qu’ils soient bien utilisés dans une série de domaines.



Est-ce que cette ouverture spectaculaire avec l’open day du temple à Maurice n’est pas aussi une manière de recruter de nouveaux membres ?

— Cette question m’a été souvent posée lors de mon séjour à Maurice. La réponse est non dans la mesure où une loge a des contraintes d’espace et de temps à respecter et ne peut donc pas prendre un nombre illimité de membres. Les loges se rencontrent généralement entre cinq et dix fois par an, bien que certaines se rencontrent une fois par mois, et ces réunions doivent se faire dans un cadre précis permettant à tous les membres de s’exprimer. La demande pour la loge de Phoenix était tellement forte qu’il a été nécessaire de transférer deux loges d’Afrique du Sud à Maurice pour l’accommoder. Cette demande est une réponse positive à notre politique d’ouverture et de démystification de la franc-maçonnerie entreprise depuis quelques années.



Que voudriez-vous dire pour terminer cet entretien ?

— Je voudrais dire aux Mauriciens qu’il ne faut pas se faire une opinion sur la franc-maçonnerie sans s’être d’abord renseigné sur nos objectifs et notre fonctionnement, comme cela a été pendant trop longtemps le cas. Je répète que nous sommes en partie responsables de cet état de choses dans la mesure où nous sommes restés silencieux sur notre organisation et nos pratiques pendant des années. Je suggère aux Mauriciens intéressé d’aller sur notre site internet, de rencontrer et de discuter avec un frère Mauricien avant de se forger une opinion sur notre association et peut-être de nous rejoindre. Je ne suis pas en train de faire du recrutement, je ne suis pas en train de dire que tous les Mauriciens devraient devenir francs-maçons. La franc-maçonnerie n’est pas faite pour tous, car elle nécessite un engagement personnel de travailler sur soi, pour s’améliorer. Mais elle est pour ceux qui ont envie et besoin de travailler sur eux-mêmes pour s’améliorer, pour devenir un meilleur être humain. Ce besoin de s’améliorer est de plus en plus nécessaire dans notre monde d’aujourd’hui et je suis persuadé qu’il va influer positivement pour qu’au fil du temps la franc-maçonnerie devienne de plus en plus transparente et ouverte.



Sauf qu’interdire aux femmes de faire partie de la franc-maçonnerie, comme c’est le cas de votre obédience, est loin d’être un signe d’ouverture et de respect de l’égalité !

— J’attendais cette question qui m’a été, elle aussi, souvent posée pendant mon séjour. Il y a, de par le monde, y compris Maurice un nombre croissant de franc-maçonnes. Les francs-maçons ne sont que des hommes avec ce que cela peut comporter de réticences à avancer et de refus de remettre en cause certaines pratiques. Nous avons pris des années pour sortir de la discrétion pour ouvrir nos temples dans le cadre d’open day. Alors qu’ici cet open day du temple de Phoenix fait figure d’évènement aux États-Unis, les temples sont indiqués sur les cartes routières et des enseignes lumineuses. Il arrivera un jour où les femmes seront accueillies au sein de nos loges, mais je suis sûr que cette mesure aura à faire face à l’opposition de certains membres attachés à une autre manière de faire. Des personnes qui ne doivent pas voir d’un bon œil la politique d’ouverture pratiquée. Au cours des trois cents dernières années la franc-maçonnerie anglaise a mécontenté un certain nombre de personnes, mais elle continue à avancer et à participer à l’amélioration de notre monde. Nous sommes des hommes avec des contradictions et des idées toutes faites, mais notre désir de travailler sur nous-mêmes pour nous améliorer et devenir de meilleurs êtres humains nous apprend à évoluer et à vivre avec notre époque sans rejeter nos principes et nos valeurs fondamentales.











La franc-maçonnerie anglaise à Maurice

La franc-maçonnerie est pratiquée à Maurice depuis 1778. Depuis, neuf loges françaises, sept anglaises — dont deux militaires — trois irlandaises et une écossaise ont été ouvertes. En 1877, la séparation entre les grandes loges anglaises et françaises provoqua une baisse des activités francs-maçonniques à l’île Maurice et des problèmes d’organisation dans la mesure où jusqu’alors les loges anglaises et écossaises qui utilisaient les temples des Français. La première loge anglaise fut consacrée en 1816 et celle de l’Amitié No 1696 changea plusieurs fois d’adresse avant de faire construire son propre temple à l’angle des rues Palmerstone et Nalletamby à Phoenix et dont les travaux furent achevés en 1937. C’est dans ce temple qu’a été organisé, dimanche dernier, un open day dans le cadre des célébrations du tricentenaire de la franc-maçonnerie anglaise. Pour la toute première fois de son histoire, la loge mauricienne a ouvert ses portes au public pour essayer de répondre à ces trois questions que tous les non francs-maçons se posent depuis des siècles :

Qu’est-ce que la franc-maçonnerie ?

Qui sont les francs-maçons ?

Que font-ils ?