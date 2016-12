GRAND-BAIE-NOYADE : Un deuxième suspect activement recherché

Un habitant de Grand-Baie, âgé d’une trentaine d’années, soupçonné d’avoir aidé le skipper Deoramsing Bholah, à transporter le corps de Marie Madeleine Magalie Charlot, en état d’ébriété sur un bateau, est activement recherché par la Central Investigation Division (CID).

Le corps sans vie de Marie Madeleine Charlot a été repêché dimanche dernier dans le lagon de Grand-Baie par le National Coast Guard (NCG). Cette habitante de Grand-Baie, âgée de 37 ans, portait des blessures à la tête. Les enquêteurs avaient vite suspecté un Foul play. D’où l’arrestation du skipper car il avait été vu la veille en compagnie de Marie-Madeleine Charlot. Une autopsie pratiquée par le Dr Sudesh Kumar Gungadin, Chief Police Medical Officer, avait cependant attribué sa mort à une asphyxie provoquée par la noyade.

Questionné, le suspect Bholah, avait déclaré aux enquêteurs dans un premier temps dimanche que la victime et lui se trouvaient sur la plage publique de Grand-Baie, samedi vers 20 h 30, précisant qu’ils avaient consommé des boissons alcoolisées. Ils se seraient dirigés vers le lagon et se seraient montés à bord d’un dinghy. Ils auraient ensuite navigué jusqu’à une deuxième embarcation, à une cinquantaine de mètres. Une fois à bord, ils auraient à nouveau consommé de l’alcool. Selon nos informations, les enquêteurs voudraient savoir si le suspect Bholah et son complice, celui-ci activement recherché, auraient abusé sexuellement de Marie-Madeleine Charlot à bord de la deuxième embarcation.

Selon nos sources, les sous-vêtements tachetés de sang ainsi qu’un collant appartenant à la victime ont été retrouvés sur place. Des images de caméra de surveillance ont été remises aux enquêteurs. Un exercice de reconstitution des faits avait eu lieu sur la plage de Grand-Baie lundi matin en présence du personnel du Scene of Crime Office de la CID de Grand-Baie et du suspect Bholah. Ce dernier âgé de 39 ans, domicilié à Lower Vale, a comparu lundi devant le Tribunal de Mapou. Une charge provisoire de meurtre a été logée contre lui. Il est toujours en détention.



MANQUEMENTS SANITAIRES : Un supermarché coupable d’avoir vendu un fruit infesté de mouches

La compagnie Pick and Buy Ltd a été reconnue coupable en Cour de Bambous d’infractions aux articles 16 (3) (b), 16 (2) (g) et 17 de la Food Act. Selon le chef d’accusation, dans un de ses supermarchés se trouvant à Bambous, un melon d’eau infesté de mouches à fruits avait été vendu la veille de Noël en 2015. Le magistrat Prithiviraj Balluck, à la lumière des preuves présentées, a conclu qu’il a pu être établi que ce fruit, qui contenait des mouches, était exposé dans le supermarché pour la vente.

C’est une mère de famille qui avait fait la découverte après avoir rangé le fruit dans son réfrigérateur. Elle avait acheté le melon d’eau dans un supermarché à Bambous sans rien trouver d’anormal. C’est lorsqu’elle a découpé le fruit, après le dîner, qu’elle s’est aperçue qu’il contenait des mouches à fruits. Elle devait découvrir par la suite que la pastèque était entièrement infestée de mouches et que des œufs s’étaient accumulés.

La mère de famille avait porté plainte au bureau sanitaire le 28 décembre 2015. Un Health Inspector, qui avait examiné le fruit, devait s’apercevoir que des mouches s’étaient entassées à l’intérieur du melon d’eau. Un examen plus approfondi devait révéler que ces mouches et les œufs étaient à l’intérieur du fruit avant l’emballage.

La compagnie a pour sa part réfuté les accusations, soulignant que tous les produits du supermarché sont frais et font l’objet d’une vérification minutieuse avant d’être emballés, en plus d’être gardés dans des espaces appropriés avec des détecteurs d’insectes. Confronté aux tests effectués révélant la présence de mouches à fruits dans le melon d’eau, le représentant de la compagnie n’a pu l’expliquer.

Dans l’énoncé de son jugement, le magistrat a statué qu’il était clair que le fruit avait été acheté dans ledit supermarché à Bambous en vue du reçu produit en cour. Le magistrat devait ainsi accorder plus de crédit à la version de la mère de famille, qui avait affirmé avoir trouvé ces mouches après avoir enlevé l’emballage et coupé une tranche, écartant ainsi la possibilité que le fruit avait été infesté de mouches au domicile de la plaignante, comme l’avait évoqué la compagnie incriminée. De ce fait, le magistrat a conclu que le fruit était déjà infesté de mouches au supermarché avant que la plaignante ne l’achète.