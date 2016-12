GRAND-BAIE-SAISIE DE PSYCHOTROPES:Un propriétaire de pharmacie arrêté

Une équipe de la Division nord de l’Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU), menée par le Detective Chief Inspector (DCI) Maudhoo, a perquisitionné hier après-midi une pharmacie située sur la route côtière de Grand-Baie, accompagnée d’un Government Pharmacist. Une fouille minutieuse de l’établissement a eu lieu en présence du propriétaire de la pharmacie, un habitant de Pereybère de 56 ans, et de son pharmacien, âgé de 59 ans. Celle-ci a conduit à la découverte d’une grosse quantité de psychotropes, notamment du Zamudol, du Nova, du Rivotril, du Mogadon, qui se trouvaient sur le sol, près d’une table. Vu que ces médicaments, également considérés comme des stupéfiants, ne se trouvaient pas dans un endroit sécurisé et inaccessible aux personnes étrangères comme le veut la loi, le propriétaire et son pharmacien ont été conduits jusqu’aux locaux de l’ADSU à des fins d’interrogatoire.

Lors de cette opération, les enquêteurs de la brigade antidrogue ont également mis la main sur deux prescriptions non réglementaires, l’une ne portant pas le nom du médecin et l’autre ne contenant aucune indication de l’adresse du patient, et ont récupéré le Dangerous Drug Book à des fins d’enquête. Le pharmacien a été autorisé à regagner son domicile après avoir répondu aux questions des enquêteurs, tandis que le propriétaire des lieux, qui n’est pas senti bien, a été admis à la Clinique Darné après son arrestation. Il est surveillé par des sentinelles.

Par ailleurs, toujours dans le cadre des opérations antidrogue, l’ADSU a appréhendé un dénommé Vinod, un gardien de 37 ans domicilié à Grand-Bois. Durant la matinée, les enquêteurs ont débarqué chez lui et ont saisi un colis et un conteneur renfermant du cannabis, ainsi que l’attirail ayant servi à l’emballage de la drogue. Au total, 149 grammes de gandia ont été saisis. Le trafiquant présumé a été placé en détention et a comparu en Cour sous la charge provisoire de possession de cannabis destiné à la distribution.