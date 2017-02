GRAND-BASSIN: Le générateur d'un kawal dérobé  

Un jeune homme de 23 ans a rapporté le vol d'un générateur d'une valeur de Rs 23 000, qui lui avait été prêté pour illuminer son kawal. Le vol aurait été commis vers 11h05 alors que le kawal se trouvait près d'une aire de stationnement au Mangal Mahadev, près du Hindu Maha Saba Hall.



SAINTE-CROIX: Le domicile d'un homme d'affaires cambriolé

Un homme d'affaires de 37 ans a constaté que son domicile a été cambriolé hier entre minuit et 6h du matin. Du matériel sanitaire, trois meuleuses, une machine à percer, une bonbonne de gaz, trois sacs de ciments, sept paquets de colle de même que des denrées alimentaires ont été emportés. Aucune effraction n'a été notée. Le butin est estimé à Rs 100 000.

PORT-LOUIS: Un adolescent agressé

Un adolescent de 17 ans a été agressé hier vers 15h30 rue St-Georges, à Port-Louis, près de la boutique Tectonik. Le jeune homme a été accosté par deux inconnus qui devaient lui reprocher d'avoir cherché noise à leur sœur, ce que l'étudiant a nié. Les individus lui ont alors demandé son téléphone portable. L'adolescent ayant refusé, les malfrats l'ont alors agressé avant de s'enfuir avec leur butin, estimé à Rs 17 000. La jeune victime s'est rendue hier avec sa mère aux Line Barracks pour rapporter le vol. Les policiers ont déjà procédé au visionnage des images de caméras de surveillance.



MOKA: Rs 100 000 de bijoux emportés

Le domicile d'une habitante de Cité Telfair, Moka, âgée de 37 ans, a été cambriolé entre 17h le 20 janvier et 6h le lendemain. Des bijoux, qu'elle gardait dans une armoire de sa chambre à coucher, et d'une valeur de Rs 100 000, ont été dérobés. Aucune trace d'effraction n'a été relevée.

BEL-AIR-RIVIÈRE-SÈCHE: Six plants de cannabis déracinés

Six plants de cannabis, mesurant entre 25 cm et 45 cm, ont été déracinés par des policiers du poste de Bel-Air-Rivière-Sèche, à Marie Jeanne, Quatre-Sœurs, sur un terrain en friche hier à 12h10. Le propriétaire de la drogue est pour l'heure inconnu.

TENTATIVE DE SUICIDE: Un maçon tente de se suicider

Un maçon de 50 ans est admis à l'hôpital de Flacq après avoir absorbé des médicaments. C'est son cousin exerçant la même profession qui l'a trouvé et la conduit à l'hôpital. Il est hospitalisé et son état de santé est jugé sérieux.

RODRIGUES: Deux jeunes grièvement blessés

Deux jeunes, âgés de 19 et 20 ans, habitants à Grande-La-Fouche-Corail, ont percuté un van alors qu'ils se trouvaient à moto hier à 15h05, à la jonction de Le Chou et Soupir. Tous deux ont été admis aux soins intensifs. Le test d'alcoolémie pratiqué sur le conducteur du van, âgé de 31 ans et habitant Pointe-L'Herbe, s'est révélé négatif.

ROSE-HILL: Un butin de Rs 200 000 emporté dans un restaurant

Un homme de 37 ans habitant Triolet a rapporté le cambriolage de son restaurant, sis rue Vandermesch, Rose-Hill, entre 18h lundi et 7h mercredi. Un coffre contenant Rs 30 000, une caisse contenant Rs 2 000 en espèces, un sac à main avec Rs 5 200, trois ordinateurs portables, un iPad, des paquets de cigarettes, 20 bouteilles de whisky et de vins de même qu'un DVR ont été emportés, le tout totalisant Rs 200 000.

MAHÉBOURG: Vingt-trois plants de gandia déracinés

Les hommes de la CID de Mahébourg ont découvert 23 plants de cannabis dans un champ de cannes à Mare-Chicose. Les plants, qui mesuraient entre 8 et 15 cm, ont été déracinés. Aucun suspect n'a encore été arrêté.



NEW GROVE: Un jeune homme de 19 ans se suicide

Un jeune de 19 ans, habitant Gros Billot, New Grove, a été retrouvé pendu à un pylône hier à 20h25. Il se serait donné la mort à l'aide d'un morceau de tissus. L'examen post-mortem devrait être pratiqué pour situer les causes exactes de sa mort. Son motif est pour l'heure inconnu. Il était toutefois en liberté conditionnelle pour divers délits de drogue.

RODRIGUES: Douze graines de cannabis saisies

L'ADSU de Rodrigues a saisi hier 12 graines de cannabis plantées dans un container en métal et placées sur un plan de vacoa. Le planteur est pour l'heure inconnu.