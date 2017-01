GRAND-BASSIN : Un nouveau shivling consacré au Kashi Vishwanath Mandir

À l’occasion de la fête Maha Shivaratree qui sera célébrée le 24 février, le Hindu Maha Sabha a procédé dimanche à la consécration d’un shivling (symbole de Shiva) au Kashi Vishwanath Mandir à Ganga Talao. Les prières dans le cadre de cette consécration ont débuté le vendredi 27 et selon l’heure fixée par les astrologues, c’est à 10 h 40 précises que les rituels ont eu lieu autour du shivling.

Selon Girish Dabeesing, le président de la Hindu Maha Sabha, il fallait à tout prix remplacer le shivling qui avait été installé dans l’édifice il y a 17 ans. Ce shivling avait subi l’usure du temps et c’est grâce à une donation effectuée par un dévot qu’il a pu être remplacé. La particularité du nouveau shivling est qu’il a été fabriqué à partir de cinq matières, dont l’argent et le mercure, précise Girish Dabeesing.

Plusieurs dévots ont assisté à ces trois jours de prières dites par le pandit Shiv Prasad Nanda, qui est affecté au Hindu Maha Sabha depuis juin 2016. Selon le religieux, les prières dites autour du shivling sont bénéfiques pour enrayer les effets néfastes des planètes, réduire les maladies, apporter la paix et la sérénité dans les foyers et dans le monde.

Une statue de Durga, première du genre à Maurice, a aussi été installée dans un nouveau temple à Grand-Bassin. C’est également un don d’un dévot. Des statues symbolisant les neuf planètes pour enrayer leurs effets négatifs ont été aménagées auprès d’un arbre de peepal.

Plusieurs endroits ont été couverts dont ceux menant vers la statue de Nandi. Girish Dabeesing souhaite que le prochain pèlerinage à Grand-Bassin se déroule dans une atmosphère de piété et de dévotion.