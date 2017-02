GRAND-BASSIN : Pravind Jugnauth invité d'honneur des célébrations

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, sera l'invité d'honneur des célébrations officielles organisées mardi par la Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation, à Ganga Talao, dans le cadre de la fête Maha Shivaratree. Il participera aux rituels présidés par l'acharya Mohunprasad Saklani aux abords du lac sacré avant d'assister à un spectacle culturel au Divine Museum qui verra la participation des troupes locales et étrangères. La MSDTF donnera le coup d'envoi des célébrations dimanche avec un Rudra Maha Yaj, à Ganga Talao.

Somduth Dulthummun, président de la Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation, a demandé hier aux fidèles d'observer la discipline sur nos routes et de ne pas provoquer d’embouteillages en transportant de gros kanwars. Il a souhaité que le pèlerinage avant la grande nuit de Shiva vendredi se déroule dans les meilleures conditions afin d'éviter des accidents comme ce fut le cas l'année dernière, où un pèlerin a trouvé la mort à Quartier-Militaire.

Somduth Dulthummun devait faire les éloges du Premier ministre, Pravind Jugnauth, et également président de la Task Force sur le Maha Shivaratree 2017 pour avoir pris toutes les dispositions nécessaires au niveau des infrastructures, de la sécurité et du nettoyage pour assurer le bon déroulement du pèlerinage vers le lac sacré qui débute ce week-end avec les premiers pèlerins du Nord convergeant vers Ganga Talao. Rappelons que le chef du gouvernement a effectué un état des lieux mercredi sous une pluie battante et a exprimé sa satisfaction sur l'avancement des travaux.

Somduth Dulthumun a toutefois émis certaines réserves quant à l'aménagement des nouvelles toilettes pour remplacer celles se trouvant près du lac sacré et également l'ouverture d'une voie d'accès de Nouvelle-France jusqu'à la statue de Mangal Mahadev pour canaliser le flot des pèlerins du Sud. Il souligne toutefois que cette question sera évoquée lors de l'ébauche d'un master plan sur Grand-Bassin bientôt.

Comme chaque année, la MSDTF donnera le coup d'envoi des célébrations religieuses avec l'organisation d'une Rudra Maha Yaj dimanche à Ganga Talao présidée par l'acharya Mohunprasad Saklani. Des prières seront dites pour la paix sociale et le bien-être de la population. Le yaj débutera à 9 heures pour prendre fin à midi. L'invité d'honneur de la cérémonie sera le vice-président de la République, Barlen Vyapoory. Il participera à un rituel où l'eau du Gange sera déversée dans le lac sacré.

Environ 500 000 pèlerins sont attendus à Ganga Talao cette année et des milliers de dévots en provenance d'Afrique du Sud, de La Réunion, des Pays-Bas, d'Allemagne et de l'Inde feront le déplacement. Le Swami Vishwananda, d'origine mauricienne et basé au Portugal, sera aussi présent à Grand-Bassin ainsi qu'un autre chef religieux venant de Haridwar, en Inde.

Somduth Dulthummun renouvelle son appel pour plus de discipline concernant les processions sur nos routes. « Mo demann zot pran zot responsabilite antan ki sitwayin ek devo pou pa okazionn anbouteyaz ek aksidan ». Les gros kanwars provoquent des accidents et les autres usagers restent bloqués dans le trafic pendant des heures. Certains dévots construisent d’énormes kanwars nécessitant parfois des investissements de Rs 100 000 pour « refléter leur richesse » et prennent énormément de risques en manipulant les fils électriques. Selon les Écritures saintes, les kanwars sont destinés à être portés sur les épaules et non sur les roues. Le président de la MSDTF demande aussi aux pèlerins de ne pas laisser leurs offrandes sur place afin de ne pas polluer le lac sacré.