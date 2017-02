GRAND-BASSIN - VOL DE VOITURE : Un récidiviste arrêté

Tirvengadum Moonesawmy, un récidiviste notoire soupçonné du vol d’une voiture de la marque Toyota sur l’aire de stationnement de Grand-Bassin, a été arrêté hier par la CID de Vacoas. Ayant constaté que sa voiture avait disparu, le propriétaire a consigné une déposition à la police. Alertée, la brigade criminelle de Vacoas a effectué une patrouille dans la région et a retrouvé la voiture dans un champ de cannes non loin du lieu de prière. Les roues et les haut-parleurs avaient été emportés. Le récidiviste, un habitant de Camp-Levieux d’une quarantaine d’années et connu des services de la police, a été placé en détention. Il a comparu devant le tribunal de Curepipe, où une charge provisoire de “possession of stolon property” a été retenue contre lui.

BEAU-BASSIN : Une déposition consignée contre un individu pour menace

Jason Roudy, un habitant de cité Beau-Séjour âgé de 23 ans, a consigné une déposition hier après-midi contre Dominique Humbert, habitant Résidence Barkly. Il a allégué que ce dernier l’a menacé avec un couteau tout près d’un snack de la localité avant de voler sa motocyclette pour prendre la fuite. La police de Barkly a ouvert une enquête.

VALLÉE-PITOT : Un mécanicien arrêté

Sheik Mohamad, un habitant de Vallée-Pitot âgé de 22 ans et exerçant comme mécanicien, a été arrêté hier par les policiers Keesoonuth et Lufor, quelques minutes après avoir volé le porte-monnaie d’une femme de 70 ans qui marchait le long de la rue Pasteur à Port-Louis. Le suspect a été livré à la CID du Nord et a été placé en cellule.

TERRE-ROUGE : Deux individus recherchés pour vol

Un ressortissant indien, âgé de 53 ans, se trouvait hier soir à proximité d’une compagnie privée à Terre-Rouge lorsqu’il a été attaqué par deux malfaiteurs. Ces derniers l’ont menacé avec une arme tranchante avant d’emporter Rs 65 000 et deux passeports en sa possession. Les voleurs sont activement recherchés.

BELLE-MARE : Un voleur pris en flagrant délit

Wasim Sunnia, un habitant de Quatre-Cocos âgé de 26 ans, a été arrêté hier par la police de Belle-Mare après une déposition consignée par une ressortissante britannique, âgée de 59 ans, en vacances dans un hôtel dans l’Ouest. Les enquêteurs ont arrêté le suspect après avoir visionné les caméras de surveillance placées aux alentours de l’hôtel. Wassim Sunnia a été aperçu avec le sac de la victime à la main. Il a été autorisé à rentrer chez lui après son interrogatoire.