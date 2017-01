GRAND-GAUBE - RIXE ENTRE DEUX FAMILLES : Les Vivien nient leur responsabilité dans l'incendie de la maison des Moisdeen

Neuf proches de Pascal Vivient devront bientôt être interpellés par la brigade criminelle de Goodlands suite aux incidents survenus mercredi aux petites heures du matin à Morcellement Sim Fat, Grand-Gaube. Ces derniers sont suspectés d'avoir incendié un véhicule et le domicile de la famille Moisdeen au cours des échauffourées après l'agression au sabre de Pascal Vivien, qui est actuellement en détention policière. Quant à ses proches, ils nient en bloc les accusations portées contre eux.

Un nouvel incident était à déplorer à Grand-Gaube, hier soir suite à ceux survenus dans la nuit de mardi à mercredi à Morcellement Sim Fat, Grand-Gaube. Les proches de Pascal Vivien, 38 ans – qui a été arrêté suite à une rixe entre deux familles –, ainsi que plusieurs habitants de la localité s'étaient mobilisés près du poste de police de Grand-Gaube durant la soirée pour des explications. Ces derniers ne comprennent pas pour quelle raison les forces de l'ordre ont placé leur proche en détention après qu'il ait signé sa décharge de l'hôpital du Nord. Pour rappel, son arrestation remonte à mercredi. Après avoir obtenu des soins suite à son agression au sabre par les membres de la famille Moisdeen, Pascal Vivien a été placé en détention.

Aux petites heures du matin jeudi, un important dispositif policier avait été mandé à Morcellement Sim Fat, dans la localité, après une grosse dispute entre les familles Vivien et Moisdeen. Une voiture mal garée serait à l'origine de la bagarre. Steeve Vivien, le frère de Pascal Vivien, raconte que ce soir-là, ses proches et lui s'étaient réunis chez ce dernier pour faire la fête à l'occasion du Nouvel An. C'est au moment où l'un de leurs amis devait déplacer sa voiture pour se rendre à la boutique qu'est survenue la dispute avec un membre de la famille Moisdeen. « Nous leur avons demandé de déplacer leur véhicule pour que notre ami puisse sortir la sienne et se rendre à la boutique. » Même si dans un premier temps le conducteur de la voiture s'était montré réticent, il devait finir par s'exécuter. Cependant, cinq minutes plus tard, d'autres membres de la famille Moisdeen – environ une dizaine d'hommes et de femmes – seraient intervenus armés de sabres et auraient alors agressé Pascal Vivien. Son fils en bas âge, encore traumatisé, s'est adressé au Mauricien avec l'autorisation des membres de sa famille. « Li ti pe koup koup papi », devait-il déclarer.

« Li ti pe perdi boukou disan. Linn dir mwa sauv so lavi », raconte Steeve Vivien. Si dans un premier temps ce dernier, craignant pour sa vie, avait pris la fuite, il devait finir par retourner sur les lieux afin de porter secours à son frère. « Lorsque je suis arrivé sur place, les pompiers étaient arrivés à cause de la voiture incendiée. Mon frère a été conduit à l'hôpital par son ami. Mais notre famille n'est aucunement impliquée dans l'incendie de leur maison. Ils ont eux-mêmes mis le feu à leur maison par la suite. Ils savaient qu'il y aurait eu des représailles et c'est pour cette raison qu'ils nous ont devancés et consigné une déposition auprès de la police de Grand-Gaube pour avoir mis le feu à leur maison », allègue-t-il. « Zot kapav demand nimport ki dimoun dan lendrwa, ena boukou temwin. Nou pa responsab. » Aujourd'hui, il compte sur les services de police pour que justice leur soit rendue. « Li pa possib ki victim vinn akise », s'exclame Steeve Vivien. « Si zot pa liber li, nou pou repran enn lafoul dimounn et pou mobilise nou devan station. »

Du côté des forces de l'ordre, une source indique que neuf membres de la famille Vivien devront être entendus dans le cadre de cette affaire. Mais à l'heure où nous mettions sous presse, aucun n'avait encore été interpellé.