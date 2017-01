GRAND-GAUBE—RIXE ENTRE DEUX FAMILLES: Nazim et Karim Moisdeen appréhendés

La police de Grand-Gaube a arrêté hier Nazim Moisdeen, 26 ans, et Karim Moisdeen, 31 ans, suite à la violente bagarre survenue entre les membres de cette famille et ceux de la famille Vivien, aux petites heures du matin le mercredi 4 janvier, à Morcellement Sim Fat, Grand-Gaube. Ces derniers sont suspectés d’avoir agressé au sabre Pascal Vivien, 38 ans, après une dispute relative à une voiture mal garée.

Les arrestations ne cessent de pleuvoir depuis la violente dispute entre les deux familles le mercredi 4 janvier. L’origine des échauffourées, selon les protagonistes, serait une voiture mal garée. En effet, un membre de la famille Vivien soutient que c’est lorsqu’ils avaient demandé à un membre de la famille Moisdeen de déplacer son véhicule pour que leur ami se rende à la boutique que les choses ont mal tourné. Des proches du conducteur de la voiture seraient intervenus, armés de sabres, et auraient alors agressé Pascal Vivien, 38 ans. Un important dispositif de la police avait été mandé sur les lieux ce jour-là afin de calmer les esprits. Toutefois, le domicile de la famille Moisdeen et une voiture avaient tout de même été incendiés. Selon les Moisdeen, des membres de la famille Vivien auraient incendié leur maison en y lançant des cocktails molotov. Toutefois, ces derniers, qui s’étaient adressés au Mauricien, avaient nié ces propos et déclaré que les membres de la famille Moisdeen auraient eux-mêmes mis le feu à leur maison.

Grièvement blessé au sabre ce jour-là, Pascal Vivien avait été conduit à l’hôpital du Nord pour des soins. Le même jour, il avait signé sa décharge contre avis médical et avait été placé en détention policière, ce qui avait provoqué la colère de ses proches. Lundi, huit autres proches du suspect avaient été appréhendés : Kersley Clifford Vivien, 45 ans, Jahmaye Micheal, 26 ans, Jeff Westley Désiré Bose, 24 ans, Jean Dany Vivien, 38 ans, Darsen Krishnasamy, 25 ans, Steeve Jean Marie Vivien, 36 ans, Jeremy Emilien Petit, 18 ans, et Clifford Vivien, 44 ans. Ils sont tous suspectés d’avoir incendié la maison de la famille Moisdeen. Une charge provisoire d’arson a été logée contre eux.

Pour leur part, Nazim Moisdeen, un maçon de 26 ans, et Karim Moisdeen, un mécanicien de 31 ans, deux habitants de Grand-Gaube connus des services de police, ont vu une charge provisoire d’agression avec préméditation logée contre eux.