GRAND PRIX MOKA RANGERS : Rien n'arrête le FFSC-KFC avec un Redy de gala

Le club de Faucon Flacq SC-KFC balaye tout sur son passage tel un rouleur compresseur. Depuis le début de la saison 2017, les rouges et noirs ont réalisé un parcours sans-faute, enregistrant trois victoires d'affilée. La dernière est survenue dimanche dernier à l'occasion du Grand Prix Moka Rangers.

Après Grégory Lagane sur le Circuit du Champ de Mars et Adriano Azor sur le Critérium Snowy, c'est maintenant au tour de Dylan Redy de faire parler la poudre. Une jeunesse conquérante qui a faim de victoires et qui sera à n'en point douter encore plus redoutable dans les années à venir.

Dylan Redy est à sa deuxième année junior et espère remporter encore au moins une course cette saison, de même que le championnat de Maurice de sa catégorie. Grégory Lagane, Philippe Colin et Dylan Redy ont rallié la ligne d'arrivée ensemble après 2h25:42, mais la victoire est revenue au dernier nommé. Il a reçu ainsi un cadeau d'anniversaire deux jours après avoir fêté ses 18 ans. Le FFSC-KFC a aussi brillé dans les catégories minimes et Masters 2 par l'entremise de Tommy Homet et Olivier Rouillard respectivement. Les autres vainqueurs sont Treven Ramasawmy du VJCC (cadets), Didier Rossignol du PSC-Winner's (Masters 3), Jason Minerve du PSC-Winner's (Pass-cyclistes), Laeticia d'Autriche du VCJCC (féminines moins de 18 ans).

Les coureurs avaient pour rappel à parcourir le parcours suivant : route de Côte d'Or en direction du Sud - Rond-point by-pass de St Pierre - TAD - Apollo Bramwell Hospital - TD - jonction autoroute sur M2 - Ébène - TAG - autoroute Terre Rouge/Verdun - Rond-Point route de Côte d'Or - TAG - Rond-point by-pass de St-Pierre - TAG : 1 tour de 14 km. À l'issue du nombre de tours à effectuer, l'arrivée était 100 mètres avant le rond-point du by-pass de St-Pierre

Les résultats

Elites 2 et 3, juniors (98 km)

1. Dylan Redy (FFSC-KFC) 2h25:42; 2. Gregory Lagane (FFSC-KFC) m.t; 3. Philippe Colin (FFSC-KFC) m.t; 4. William Labonne (UCRH) 2h26:59; 5. Jordan Lebon (PSC-Winner's) m.t; 6. Juanito André (FFSC-KFC) m.t; 7. Yoan Pirogue (PSC-Winner's) m.t; 8. Yannick Lincoln (Moka Rangers SC-ENL) m.t; 9. Fabio Catherine (FFSC-KFC) 2h27:10. Mike Chong Chin (UCRH) 2h28:03

Cadets (70 km)

1. Treven Ramasawmy (VCJCC) 1h51:33; 2. Cédric Ramtanon (FFSC-KFC) 1h51:51; 3. Shawn Kwoon (FFSC-KFC) m.t

Masters 2 (70 km)

1. Olivier Rouillard (FFSC-KFC) 1h51:51; 2. Jean-Philippe Henry (VCJCC) m.t; 3. Kim Chung Yee (VPCC-Snowy) m.t

Masters 3 (70 km)

1. Didier Rossignol (PSC-Winner's) 1h51:51; 2. Patrick Cugnet (VPCC-Snowy) m.t

Pass-cyclistes (70 km)

1. Jason Minerve (PSC-Winner's) 1h51:51; 2. Aurélie Halbwachs-Lincoln (Moka Rangers SC-ENL) m.t; 3. Adrien Sophie (PSC-Winner's) m.t

Minimes (42 km)

1. Tommy Homet (FFSC-KFC) 1h17:43; 2. Samuel Gallet (FFSC-KFC) m.t; 3. Kylan Bazerque (FFSC-KFC) 1h22:57

Féminines moins de 18 ans (42 km)

1. Laeticia D'Autriche (VCJCC) 1h26:23; 2. Anastasia Desmarais (CA Gamma) 1h38:39; 3. Emma Adroit (UCRH) 1h43:04